Куда отправляться за сказочным настроением в Киеве, чтобы окунуться в магию новогодних праздников: лучшие события

25 декабря, 8, 15, 22 и 29 января: варьете-шоу "Рояль"

В период новогодних праздников эротическое варьете "Рояль" продолжит еженедельно радовать киевлян. Гостей ждет откровенное представление с увлекательным сюжетом, сочетающим в себе живой вокал, аккомпанемент рояля и танцевальную экспрессию. Шоу завораживает с первых минут и раскрывает соблазнительную красоту женского тела.

Изюминкой варьете выступление звездного гостя, которого организаторы приглашают на каждое шоу. Принять участие в варьете уже успели десятки украинских артистов, среди которых: Олег Собчук (СКАЙ), Даша Астафьева, Злата Огневич, Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК), Женя Галич (O.Torvald), Олег Скрипка ("Воплі Відоплясова"), Тоня Матвиенко, группа Freedom Jazz и многие другие.

26 декабря и 4 января: SpeakEasy Jazz. Рождественская программа

Камерный ретро-вечер SpeakEasy Jazz от создателей шоу "Эпоха Джаза" с программой "Рождественское шоу". Шоу создали настоящие эксперты винтажной культуры - виртуозные музыканты и артистические танцовщицы. Гостей ждет атмосферное погружение в 30-50-е годы ХХ века, джаз-кабаре и специальная программа.

В программе вечера легендарная музыка "золотой эры джаза": горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Кеба Кэллоуэй, Джина Крупы, Куте Уильямса и музыка биг-бэндов. Танцевальное джаз-кабаре представит тэп, аутентичный джаз, линди хоп, буги-вуги, блюз и мамбо.

27 декабря: Kyiv Tango Orchestra

Хотите услышать известные "Щедрик", Jingle Bells, Jingle bells rock и другие песни в инструментальной неповторимой манере от коллектива Kyiv Tango Orchestra? На концерте прозвучат популярные новогодние песни в авторских обработках, а также колядки и щедривки разных стран мира - Англии, Германии, Австрии, Франции, Швеции, Америки и Украины.

Гости сказочного события погрузятся в мир самых красивых новогодних мелодий, которые зазвучат для зрителей совершенно по-новому! Ведь музыканты Kyiv Tango Orchestra всегда экспериментируют и удивляют неповторимыми авторскими аранжировками известных хитов.

28 декабря: Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Любимое шоу киевских меломанов и гостей столицы "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" представит новогоднюю программу. Гостей ждут любимые новогодние композиции в исполнении виртуозных Jazz in Kyiv Band и волшебной Лауры Марти, а также непридуманные музыкально-праздничные истории от Алексея Когана.

"28 декабря - это уже без пяти минут Новый год, и его нужно начинать с хорошей ноты! 2021 год был довольно непростым и единственное, что лечит душу - это музыка. Мы будем играть красивые лирические и драйвовые композиции, чтобы гости могли с нами петь и снова вернуться в свое счастливое беззаботное "Я". До встречи!" - говорит Лаура Марти.

29 декабря, 12 и 19 января: спектакли театра-студии импровизации "Черный квадрат"

Комедийные спектакли от "Черного Квадрата" - отличный вариант отдыха для тех, кто любит совмещать театр с вкусным ужином за бокалом любимого напитка. Приглашайте самых родных и отправляйтесь заряжаться позитивными впечатлениями.

Хорошее настроение актеры будут дарить на таких спектаклях: 29 декабря - "Предварительные ласки", 12 января - "Новогодний кекс", 19 января - "Офис. Зажгли в себе желание", 21 января - "Медовый месяц". Описание каждого представления можно найти тут. Спектакли исполняются на русском языке.

30 декабря: ManSound

А-капельная группа ManSound споет рождественский концерт. Шесть замечательных мужских голосов - теноры Вилен Кильченко, Юрий Роменский, Артем Банар, Денис Крутько, баритон Михаил Вандаловский и бас Рубен Толмачев - подарят гостям колядки из разных стран мира, украинские щедривки, псалмы и другие рождественские хиты. Также коллектив готовит несколько зажигательных премьер и коллаборации со звездой украинского джаза - волшебной Лаурой Марти.

Группа ManSound уже четверть века является ведущим акапельным брендом Украины. Они спели на более чем 70 джазовых фестивалях от Гонконга до штата Айдахо, и даже основали собственный вокальный фестиваль Voсal Zone. Еще озвучивали рекламу Coca-Cola и мультфильмы Pixar и Disney.

31 декабря: New Year Disco Marathon

Новый Год - самый яркий праздник года, который любят взрослые и дети. Каждый год Caribbean Club организовывает удивительное празднование: живая музыка, горячие танцевальные хиты, яркое шоу и особенное застолье.

В Новогоднюю ночь профессиональные кавер-группы Tokio, Muse-On и Linkoln драйвово исполнят любимые песни, а балет NC-17 Showballet подарит гостям праздничной вечеринки зрелищное шоу. Ведущий вечера - Сержио Куницын - не оставит ни одного шанса на скуку. Шутки, конкурсы, сюрпризы и подарки понравятся всем. Проведите последнюю ночь в этом году с положительными эмоциями, ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь.

1 января: Концерт музыки Фрэнка Синатры

Джазовый коллектив Bobeen 4tet feat Pigura&D Gavrik сыграет концерт музыки Фрэнка Синатры. На сцене соберутся шесть талантливых музыкантов, чтобы подарить гостям незабываемые предновогодние впечатления. Любимые композиции Фрэнка Синатры прозвучат в исполнении виртуозных мастеров своего дела.

"Нет ничего прекраснее Рождественского времени. Праздники, подарки, сладости и, конечно же, прекрасные американские песни об этом замечательном периоде. Приходите - будет незабываемо!", - делятся музыканты.

2 января: Winter Wonderland

За несколько дней до Рождества Надежда Николаева и коллектив 3D Jazz сыграют теплый джазовый концерт Winter Wonderland. Эта сказочная программа уже дважды собирала полный зал столичного концерт-холла и сделала счастливыми несколько сотен зрителей.

Почему же Winter Wonderland? Программа получила название в честь популярной песни 1934 года, которую исполняли легендарные певцы - Бинг Кросби, Энди Уильямс, Фрэнк Синатра. Композиция Winter Wonderland прозвучит на концерте вместе с другими, как популярными, так и редкими песнями 30-50 годов. Также музыканты исполнят традиционные и современные джазовые композиции.

3 января: Ivonika

Певица Ivonika сыграет праздничный концерт в сопровождении виртуозных музыкантов. Ivonika исполнит рождественские хиты Let it snow, Jingle Bells, Santa Claus Is Comin' To Town, Rockin around the Christmas tree и другие в своей уникальной манере, в которой удачно сочетаются соул, джаз и ритм-н-блюз.

"Невозможно представить себе зимние праздники без музыки и песен. Праздничное настроение уже витает в воздухе, и душа поет! Так что, друзья, приглашаю всех слушать и петь вместе прекрасные добрые песни, которые прибавят зимней магии!", - поделилась Ivonika.

6 января: Анна Ходоровская

Уютный рождественский концерт в исполнении коллектива победительницы шоу "Голос страны" и голаса телепроекта "Танцы со звездами-2021"Анны Ходоровской. В этот вечер в камерной атмосфере Caribbean Club знакомые всем рождественские композиции зазвучат по-особому душевно. Last Christmas, Jingle Bells, Happy New Year и многие другие прозвучат в джазовых, фанковых и даже R&B аранжировках в исполнении виртуозных украинских музыкантов. А известные рождественские колядки коллектив представит в неожиданной интерпретации.

"Я всегда с нетерпением жду зимних праздников, чтобы собраться вместе и спеть рождественские песни, ощутить невероятную магию и загадать желание на целый год. Очень ждем встречи с вами, чтобы погрузиться в атмосферу самого душевного праздника года!", - рассказала Анна Ходоровская.

7 января: Dakh Daughters

Документально-музыкальный спектакль "Make up" в исполнении актрис Dakh Daughters. Спектакль-зеркало, через которое актрисы всматриваются в самих себя. Зрителям деликатно приоткроют художественную кухню, личные истории, из которых потом возникают стихи, сочиняются песни, рождаются спектакли.

Make up актрис передается не "фирменным" гримом - отбеленным лицом с кукольным макияжем, а качеством сценического присутствия, откровенностью перед зрителем. Этот белый покров объединяет разные характеры, разные судьбы, разное звучание голоса и души каждой из актрис.

9 января: рождественские песни в исполнении джазового оркестра

Рождественский вечер для любителей оркестрового джаза и эпохи свинга от Aniko Dolidze Big Band. Семнадцать ведущих джазовых украинских музыкантов во главе с очаровательной Анико Долидзе представят гостям концерт-холла праздничную программу Merry Swinging Christmas.

На концерте прозвучат рождественские песни в классических свинговых аранжировках, а также хиты Оркестра Глена Миллера из трофейного кино "Серенада Солнечной долины", которые стали символами Нового года и Рождества.

11 января: BÁLLI

Молодая певица BÁLLI, которая известна широкой аудитории благодаря участию в популярном талант-шоу "Голос страны", представит программу "Різдво in da Kyiv". Артистка презентует украинские рождественские колядки в авторских обработках, которые приобрели новое звучание, а также авторские, праздничные композиции.

Певица призналась, что долгое время мечтала сыграть Рождественскую программу в полном составе: "Я уже давно вынашивала идею сделать такой концерт, вспомнить забытые колядки, а также придать новое звучание уже известным. Зима - мое любимое время года, я очень люблю новогодние праздники и они меня вдохновляют на написание тематических композиций. Именно поэтому мы сыграем несколько авторских песен. Концерт будет наполнен семейным теплом и радостью!".

13 января: Tabakov

Рождественские концерты - одна из неизменных традиций певца Павла Табакова, с недавних пор выступающего под сценическим именем Tabakov. В этот раз победитель популярных телепроектов "Шанс" и "Голос страны" представит новую программу "Рождественская ночь".

Tabakov с музыкантами уже готовят рождественские премьеры, которыми обязательно порадуют слушателей на праздничном концерте. Кроме уже известных авторских колядок "Колискова", "Різдво для двох", "Коляда-колядка", "Щасливе Різдво", "Покотилась зірка з неба", "Мирне Різдво", во время концерта прозвучат и традиционные колядки и щедривки в неожиданных аранжировках. Не обойдется и без романтичных хитов Табакова "Тільки ти моя", "Ти танцюєш одна", "В тобі моя любов", "Така зима", "Любов жива" и других. А еще певец обещает заколядовать на семи языках! Попурри колядок народов мира - изюминка праздничной программы.