Международное признание и театр на сцене: Арина Домски впечатлила фактами о своем Opera Show

Украинская вокалистка, обладательница сопрано Арина Домски создала уникальное вокальное шоу Opera Show , в котором презентованы в современном стиле classical crossover выдающиеся мелодии академических композиторов разных эпох и фрагменты оперных шедевров.

Пресс-служба артистки для РБК-Украина рассекретила топ-10 фактов о ее театрализованном гранд-шоу:

1. Opera Show – это прекрасная музыка и "сливки" вдохновенных мелодий выдающихся композиторов-классиков, а также современное шоу, зрелищный компонент которого выстроен по принципу оперно-театральной сцены. Каждый номер имеет сюжет, драматургию и индивидуальное прочтение, которое воплощено в костюме, декорации и видеоинсталляциях.

2. Жанр classical crossover в начале 90-х годов прошлого века возник в качестве отдельного чарта в журнале Billboard и как самостоятельная номинация премии Grammy. Согласно исследованиям, на сегодня - эта музыка имеет самую большую возрастную аудиторию.

3. Каждая композиция стиля classical crossover в Opera Show создана с учетом особенностей некоторых свойств современной культуры и психологических механизмов ее восприятия.

Арина Домски покажет в Киеве свое шоу Opera Show (фото: instagram.com/arinadomski)

4. Саму Арину Домски называют сопрано нового поколения, на сегодняшний день она единственная представительница жанра classical crossover не только в Украине, но и восточной Европе.

5. Со концертной программой Opera Show певица побывала на гастролях в Германии, Испании, Люксембурге, Греции, Казахстане, Турции, Дубай, Ливане, Гонконге и Китае. А в январе 2018 ее Opera Show было удостоено арабской международной премии в области искусства Dubai "DIAFA Awards" за популяризацию классической музыки в современном мире.

6. Одной из главных особенностей Opera Show Арины является оригинальный репертуар, который в корне отличается от музыкальных композиций других известных представителей жанра classical crossover.

7. Для шоу было создано больше 100 костюмов, париков и головных уборов, над которыми трудилась целая команда театральных мастеров. И все это эксклюзивная ручная работа.

8. Оригинальный реквизит является продолжением театральных традиций. На его изготовление ушло около полугода. Самой сложной было изготовление Птицы Алконост, на эту работу мастера потратили больше 100 часов.

9. Труппа. В шоу задействован оркестр из 24 музыкантов, артисты хора и балета.

10. Opera Show Арины Домски – новый формат театральной постановки, который успешно апробирован в Украине и за рубежом.