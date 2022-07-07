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"Раша, гудбай". Верка Сердючка даст благотворительный концерт: где и когда

Новина українською →
Киев, Четверг 07 июля 2022 18:23
"Раша, гудбай". Верка Сердючка даст благотворительный концерт: где и когда Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Lite

Верка Сердючка даст большой благотворительный концерт в поддержку украинцев из пострадавших регионов и воинов ВСУ.

Выступление суперзвезды состоится под открытым небом 22 июля в Osocor Residence, а вся прибыль с проданных билетов будет передана в благотворительные фонды.

На концерте в том числе прозвучит новая интерпретация известной скандальной песни "Dancing Lasha tumbai", с которой Сердючка заняла 2 место на Евровидении в 2007 году.

После полномасштабного вторжения Андрей Данилко заменил слова припева, и теперь песня имеет официальное название "Dancing Russia goodbye".

"Я никогда не пел "Раша, гудбай". Только "Лаша". Но теперь только так и это еще мягко говоря", - сказал артист в одном из интервью.

"Всем известно: юмор продлевает жизнь, а благочиние приближает победу! Не упустите возможность помочь Украине и зарядиться позитивом", - комментируют организаторы.

Напомним, недавно Данилко раскрыл, почему у него нет семьи.

А перед этим один из самых популярных артистов разнес российскую журналистку, назвав ее "задницей с глазами".

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Верка Сердючка
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