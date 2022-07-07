"Раша, гудбай". Верка Сердючка даст благотворительный концерт: где и когда

Верка Сердючка даст большой благотворительный концерт в поддержку украинцев из пострадавших регионов и воинов ВСУ.

Выступление суперзвезды состоится под открытым небом 22 июля в Osocor Residence, а вся прибыль с проданных билетов будет передана в благотворительные фонды.

На концерте в том числе прозвучит новая интерпретация известной скандальной песни "Dancing Lasha tumbai", с которой Сердючка заняла 2 место на Евровидении в 2007 году.

После полномасштабного вторжения Андрей Данилко заменил слова припева, и теперь песня имеет официальное название "Dancing Russia goodbye".

"Я никогда не пел "Раша, гудбай". Только "Лаша". Но теперь только так и это еще мягко говоря", - сказал артист в одном из интервью.

"Всем известно: юмор продлевает жизнь, а благочиние приближает победу! Не упустите возможность помочь Украине и зарядиться позитивом", - комментируют организаторы.