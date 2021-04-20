Безупречная красота: Марго Робби восхитила стройной фигурой в модной съемке

30-летняя голливудская красавица примерила наряды от Chanel. Девушка была музой Карла Лагерфельда и давно стала лицом этого бренда. Фото можно полюбоватся на ее странице в сети Instagram.

Марго позирует в знаковых нарядах легендарного бренда, включая трикотажный укороченный вариант "фирменного" твидового жакета. А дополняют все образы "россыпи" украшений и жемчужные бусы в несколько рядов, которые также стали негласным символом Chanel.

Марго Робби в новой съемке (фото: instagram.com/margotrobbie)

Девушка запостила несколько кадров в своем блоге, вызвав бурю эмоций у своих фолловеров. К слову, голливудская звезда, число подписчиков которой перевалило за 23 миллиона, достаточно закрыта и не стремится выставлять личное напоказ. А вот рабочие проекты там всегда освещены.

"Самая красивая женщина в мире", "Так восхитительна", "Ты так прекрасна", "Марго, какая же ты горячая", "Ты лучшая в моем мире, моя жизнь, я так сильно тебя люблю, что уже скучаю по тебе", "Боже мой, мои глаза давно так не сияли", "Королева", - не могут налюбоваться фанаты.