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Что за формы! Кайли Дженнер демонстрирует идеальное тело в соблазнительном платье

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США, Понедельник 24 мая 2021 19:22
Что за формы! Кайли Дженнер демонстрирует идеальное тело в соблазнительном платье Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер не устает примерять все новые соблазнительные образы. В этот раз модель и инстадива подобрала соблазнительное черное платье с откровенным вырезом. Поклонники в восторге!

В своем блоге девушка выложила сразу несколько снимков, чтобы фанаты рассмотрели наряд со всех сторон.

Кайли Дженнер надела черное платье с внушительным декольте со шнуровкой, а также откровенным вырезом по ноге. Младшая из сестер Кардашьян-Дженнер сумела подчеркнуть с его помощью все лучшие стороны своей фигуры: тонкую талию, роскошную грудь и аппетитные бедра.

Дополнили лук укладка легкими волнами, безукоризненный макияж и экстравагантный маникюр. Кажется, звезда подготовилась покорять красную дорожку. В таком виде Кайли отправилась на ужин, сопроводив свой выход многочисленным: "Что за ночь!".

В ответ она услышала массу комплиментов от фанатов, которые не могут насмотреться на роскошное тело Дженнер. "Огонь", "Что за аутфит!", "Что за тело!", "Так красива", "Чистое совершенство", - такими фразами наградили ее преданные фолловеры.

Что за формы! Кайли Дженнер демонстрирует идеальное тело в соблазнительном платье
Что за формы! Кайли Дженнер демонстрирует идеальное тело в соблазнительном платьеЧто за формы! Кайли Дженнер демонстрирует идеальное тело в соблазнительном платьеКайли Дженнер обожает соблазнительные наряды (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ранее Кайли снялась в новой жаркой фотосессии для глянца.

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