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"Хочется танцевать": Melovin и JULIK решились на эксперимент

Новина українською →
Среда 19 мая 2021 17:42
"Хочется танцевать": Melovin и JULIK решились на эксперимент Фото: Меловин и JULIK (пресс-служба)
Автор: Lite

Украинский певец и участник Евровидения 2018 Melovin задумался над экспериментами. Именно поэтому решил придать песне новое звучание - создать ремикс на трек "І кров кипить".

Коллаборацию по ремиксу артист сделал с JULIK - украинским саунд-продюсером, композитором, экс-участником группы DZIDZIO.

"Мне приятно сотрудничать с крутыми и очень творческими людьми. Наблюдаю за творчеством Melovin еще со времен Евровидения и приятно удивляюсь его достижениям и победам! И вот наконец наше сотрудничество с Мэлом - ремикс на одну из лирических песен "І кров кипить". Думаю, что ремикс песни еще больше придется по душе каждому украинцу", - рассказывает JULIK.

Melovin же в своем Instagram прокомментировал сотрудничество так: "Парень, это самый крутой ремикс на мою песню!"

"Каждый человек обладает способностью как быстро засиять в отношениях, так и быстро угаснуть. Каждый человек обладает способностью в один момент загубить все. Песня, которую я написал за две ночи. Перечеркнул все свои планы и сказал себе, это должен услышать каждый, кто разделит со мной эмоции этой песни", - говорит Melovin.


К слову, фанаты моментально подхватили обновленную версию песни "І кров кипить" и положительно отзываются о творческой коллаборации Melovin и JULIK.

  • Когда ремикс видоизменил, но не разрушил песню. Неожиданно очень зашло
  • Не поспоришь же! Очень необычно и очень круто звучит! Я сегодня часа два на повторе слушала!
  • Дуже подобається. Хочеться танцювати. Зовсім інший настрій
  • Ремикс действительно крутой! На повторе

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