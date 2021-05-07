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Мини-платье и ботфорты: Белла Хадид блеснула идеальной фигурой в стильном наряде

Новина українською → Нью-Йорк, Пятница 07 мая 2021 22:22
Мини-платье и ботфорты: Белла Хадид блеснула идеальной фигурой в стильном наряде Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид обожает откровенные образы. В этот раз она выбрала вечную классику: маленькое черное платье, и не прогадала.

Стройная фигура супермодели в который раз покорила фолловеров.

Белла Хадид позирует в черном мини-платье на тонких бретельках, а также ботфортах на внушительной платформе. Дополнили образ высокие перчатки, а также желтая сумочка. Девушка сидит на полу, принимая соблазнительные позы.

Мини-платье и ботфорты: Белла Хадид блеснула идеальной фигурой в стильном нарядеМини-платье и ботфорты: Белла Хадид блеснула идеальной фигурой в стильном нарядеБелла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Выглядит Белла, как всегда, стильно и соблазнительно. И хотя это явно рекламный кадр, но такой образ она могла бы надеть и на выход. Белла обожает необычные сочетания! В сети ее пост вызвал настоящий фурор. Многие фанаты не могут налюбоваться идеальным телом младшей из сестер Хадид, ее стройными ногами и точеными мышцами.

"Выходи за меня!", "Это огонь", "Моя королева", "Вау, ок, королева", "Как можно быть такой красивой", "Малышка", "Ты прекрасна", "Я не могу, о боже, какая ты красивая", "Лучшая", "Нереальная", - пишут ей поклонники.

Напомним, Белла ранее показала стильный кукольный образ, который подчеркнул ее совершенные параметры.

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