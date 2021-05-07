Мини-платье и ботфорты: Белла Хадид блеснула идеальной фигурой в стильном наряде
Белла Хадид обожает откровенные образы. В этот раз она выбрала вечную классику: маленькое черное платье, и не прогадала.
Стройная фигура супермодели в который раз покорила фолловеров.
Белла Хадид позирует в черном мини-платье на тонких бретельках, а также ботфортах на внушительной платформе. Дополнили образ высокие перчатки, а также желтая сумочка. Девушка сидит на полу, принимая соблазнительные позы.
Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)
Выглядит Белла, как всегда, стильно и соблазнительно. И хотя это явно рекламный кадр, но такой образ она могла бы надеть и на выход. Белла обожает необычные сочетания! В сети ее пост вызвал настоящий фурор. Многие фанаты не могут налюбоваться идеальным телом младшей из сестер Хадид, ее стройными ногами и точеными мышцами.
"Выходи за меня!", "Это огонь", "Моя королева", "Вау, ок, королева", "Как можно быть такой красивой", "Малышка", "Ты прекрасна", "Я не могу, о боже, какая ты красивая", "Лучшая", "Нереальная", - пишут ей поклонники.
Напомним, Белла ранее показала стильный кукольный образ, который подчеркнул ее совершенные параметры.