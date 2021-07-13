Нам всем нужны объятия: вышел трейлер дебютного фильма Кати Царик

О чем этот фильм и что о картине говорит режиссер - читайте в нашем материале ниже.

О чем фильм "Обними меня"

Проснувшись однажды утром, молодая женщина ощущает глубокое одиночество, которое могут разрушить только объятия ее любимого мужа. Не получив их, она убегает, на один день из дома. Чувствуя острую потребность быть защищенной, она носится столицей не в силах утолить свою душевную боль, который на уровне с настоящими, жизненно проблемами выглядит как бред.

"Этот фильм об одиночестве в отношениях. Каждый из нас нуждается в поддержке, внимании, заботе, в том, чтобы быть услышанным и в чувстве защищенности, которое может дать одно простое действие – объятие близкого человека. Нам всем нужны объятия. Вот об этом этот фильм", - комментирует Катя.



По словам режиссера, первым толчком к написанию сценария стал калейдоскоп неприятных событий в ее жизни, одним из которых стала потеря отца.

"Чувство пустоты и одиночества от того, что не стало твоего самого близкого защитника, было самым первым и очень сильным. И в тот момент, когда я очень нуждалась в поддержке, когда мне нужно было немного больше внимания, в моей семье, у моих друзей происходил вихрь событий. Я наблюдала что происходит внутри меня, вокруг меня, в чужих семьях, у друзей и пришла к одному простому выводу – мы все нуждаемся в одном простом действии – в объятии. Когда я закончила писать сценарий, он показался мне слишком личным, понятным только мне, хотя, конечно, в нем был некий мой крик души. Первым, кому я показала текст, стал мой муж. Когда он прочитал, он посмотрел на меня и сказал: "Я хочу, чтобы ты это сняла". И это была первая такая поддержка", - говорит она.

Режиссер Катя Царик

Но приступить к съемкам Царик смогла только в 2019 году. Кастинг на роль главной героини продолжался более 3-х месяцев, и в тот момент, когда все актеры были утверждены, съемки едва не пришлось отложить. Одна из ключевых сцен фильма происходит в метро, но из-за пандемии коронавируса режиссер и продюсеры не могли получить разрешение на допуск съемочной группы в депо.

"Продюсеры просили меня перенести эту сцену на другую локацию, но для меня это было невозможным. Метро не было просто локацией, это место имело и несло в себе определенный смысл. Метро было метафорой жизни. Буквально в последние минуты, когда я уже готова была совсем отказаться от этой сцены, каким-то волшебным образом мы все-таки получили разрешение на съемки в депо метро, и в итоге сняли сцену", - рассказала Царик.

Кадр из фильма Кати Царик "Обними меня"

Добавим, что фильм "Обними меня" был показан в рамках кинофестиваля "Молодость". На широкий экран короткометражная история об одиночестве выйдет зимой 2022 года.

Кадры из фильма и со съемок "Обними меня"