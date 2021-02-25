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Нереальная: Светлана Лобода в шубе и кожаных штанах покорила фанатов новой прической

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 16:17
Нереальная: Светлана Лобода в шубе и кожаных штанах покорила фанатов новой прической Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Styler

Певица Светлана Лобода демонстрирует зимний лук: шуба, кожаные штаны и ботфорты. Певица покорила поклонников стройной фигурой и новой прической и озадачила простым вопросом.

Снимок она выставила в своем Instagram.

Певица стоит на фоне заснеженного зимнего города и улыбается в камеру. Многие из фолловеров заметили, что у Светланы гораздо короче волосы - видимо, к весне захотелось перемен. Удлиненное каре с челкой певице очень к лицу, поклонники назвали Светлану просто нереальной.

"Люблю этот город, кто скажет, где я?", - спросила Лобода у подписчиков.

Нереальная: Светлана Лобода в шубе и кожаных штанах покорила фанатов новой прической

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Поклонники стали гадать, где находится их любимая певица, многие решили, что она в Киеве, а кто-то пошутил, что певица позирует на фоне Лос-Анджелеса. Где она находится, Светлана пока не призналась.

Напомним, Лобода недавно похвасталась подарком от любимого: он засыпал цветами певицу и ее малышек, но имя своего нового мужчины она не называет, как и не показывает его снимков.

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