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Победитель "Голоса страны" поразил песней про счастливое Рождество

Новина українською → Львов, Среда 16 декабря 2020 21:01
Победитель "Голоса страны" поразил песней про счастливое Рождество Павел Табаков (фото: facebook.com/Pavlo.Tabakov)
Автор: Lite

Победитель популярных проектов "Голос страны" и "Шанс" Павел Табаков (Tabakov) имеет в репертуаре два десятка колядок и новогодне-рождественских песен: "Мирне Різдво", "З Новим роком!", "Коляда-колядка", "Різдво для двох", "Колискова" и другие.

И вот недавно в рамках проекта "Кришталеві візерунки", где объединено около двух десятков новых украиноязычных рождественских композиций, артист презентовал новую праздничную колядку.

"Новая колядка "Щасливе Різдво" написана с большим вдохновением. Она о ценностях, которые близки и дороги каждому – о счастливой семье, о гармонии в семье, о любви и здоровье, о радости от совместного праздника. А это все то, что за последний, такой непростой 2020 год, каждый из нас начал ценить еще больше. Надеюсь, наша премьера добавит всем праздничного настроения! Веселых праздников!" - комментирует Tabakov.

Победитель &quot;Голоса страны&quot; поразил песней про счастливое Рождество

Павел Табаков (фото: пресс-служба певца)

Современная колядка на слова Лидии Лазурко является частью мюзикла для всей семьи "Фабрика Санти", который создал популярный певец.

Добавим, что в студийной записи приняли участие юные артисты Творческой школы Павла Табакова. А автор обложки - художник, который рисует невероятные иллюстрации к книгам издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Ростислав Попский.

Tabakov выпустил песню "Щасливе Різдво"

Ранее популярная певица Оксана Муха в большом интервью рассказала про "Кришталеві візерунки", Дана Балана и идеальную страну.

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