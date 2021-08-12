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Смотрите яркий "гуцульский" клип от знаменитого режиссера

Новина українською →
Четверг 12 августа 2021 17:58
Смотрите яркий "гуцульский" клип от знаменитого режиссера Кадр из клипа Hutsul Planet
Автор: Lite

Группа из Коломыи Hutsul Planet, которая позиционирует себя "гуцульским проектом номер один в мире" и которую СМИ называют "открытием 2021 года", презентует свой первый клип - на песню "Весняні думи".

Режиссером клипа выступил известный украинский кинорежиссер и клипмейкер Тарас Химич, известный благодаря художественным фильмам "Живая" и "Король Данило".

Видео "Весняні думи" - чрезвычайно живописное, это как визитная карточка украинским Карпатам - их красоте, самобытности, неповторимости.

Снимали клип в экстремальных условиях в Верховинском районе Ивано-Франковской области, в частности, на горе Шпицы (высота горы - 1863 метра), одной из вершин горного массива Черногора.

"Это видео уникально тем, что снято в той части Карпат, куда дойдет далеко не каждый турист. На Шпице и в ее окрестностях - практически первозданная природа. Здесь та красота, которую еще не уничтожил человек. Это те горы, в которых дышишь полной грудью! Здесь тот источник вдохновения, который еще черпать не перечерпать! Как поется "Весняних думах": "просто весна в наших Карпатах, просто натхнення малювати, зорі рідного небосхилу, пиходи на полонину", - рассказывает основатель и руководитель Hutsul Planet Михаил Балух.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona выпустила новый клип, но ее захейтили и призвали отмыть Софийскую площадь.

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