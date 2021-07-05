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Срочно купить: Кайли Дженнер показала, как носить трендовые джинсы лета

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США, Понедельник 05 июля 2021 19:24
Срочно купить: Кайли Дженнер показала, как носить трендовые джинсы лета Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер умеет создавать стильные образы для любого случая жизни. В этот раз звезда предложила вниманию подписчиков вариант повседневный.

Фото Кайли Дженнер опубликовала в своем блоге сети Instagram.

Кайли использовала классическое сочетание: джинсы и топ. Но сделала его модным и небанальным благодаря нескольким нюансам. Так, за основу девушка взяла одну из самых моделей джинсов: широкие, с высокой посадкой и крупными накладными карманами. Майку молодая мама также подобрала трендовую - короткий топ на одно плечо сегодня имеется в гардеробе каждой уважающей себя модницы.

Срочно купить: Кайли Дженнер показала, как носить трендовые джинсы лета

Срочно купить: Кайли Дженнер показала, как носить трендовые джинсы летаСрочно купить: Кайли Дженнер показала, как носить трендовые джинсы летаКайли Дженнер в новом образе на каждый день (фото: instagram.com/kyliejenner)

Из аксессуаров миллиардерша предпочла прозрачные солнцезащитные очки, голубые туфли-лодочки, а также крошечную сумочку из крокодиловой кожи. Кайли сделала несколько живописных фото на фоне стены, заодно показав, что находится в отличной форме.

К слову, на снимках она сделала акцент и на своем маникюре. Девушка обожает эксперименты с ногтями, регулярно радуя фанатов идеями. Сейчас она выбрала летнюю классику: белые ногти максимальной длины.

Ранее мы рассказали о другом виде маникюра, который актуален летом 2021.

Также мы писали, что Кайли вновь сошлась со своим экс-бойфрендом и отцом своей дочери Сторми.

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