"Ти не плач": слушайте чувственную песню одесских музыкантов, написанную в первые дни войны
Одесская рок-группа MU2MOON выпустила новую чувственную и грустную песню "Ти не плач", написанную совершенно спонтанно в один из первых дней войны России против Украины.
Вокалист группы Слава Питак говорит, что композиция родилась, когда он за городом все никак не мог заснуть перед сменой в ТрО.
"Куча мыслей и ненависти не давала мне покоя, как, думаю, и всем тогда украинцам. В голове все звучало: "Ти не плач, ти не плач". До войны, я написал песню с английским текстом, под названием "I won't cry", мы с ребятами несколько раз ее уже играли на концертах. Напевая, я понял, что "Ти не плач" очень сильно подходит по эмоциям, настроению и вокалу к "I won't cry". Побежал с гитарой, карандашом и тетрадью в свободную комнату и начал писать. Текст родился очень быстро, эмоции и страдания я перенес на бумагу, поэтому и песня получилась очень настоящая!" - комментирует фронтмен MU2MOON.
Через несколько дней вокалист и басист увиделись в Одессе на студии и записали инструментальную версию.
А еще через неделю ребята встретились уже полным составом и записали четыре новых украиноязычных песни.
"Наш барабанщик Глеб был мобилизован в Воздушные силы ВСУ до конца военного положения, поэтому на всю работу у нас было буквально несколько дней. Но мы все успели! Сейчас верим только в лучшее и в нашу победу!" - говорит Питак.
Текст песни "Ти не плач":
Ми не хотіли жити так!
Нам не потрібна ця війна!
А наші діти…
Все запитують: "Що таке?
Чому ми не спимо вночі?"
Лягай вже спати, але…
Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!
І до чого це все!
Знову мало тобі!
Та хіба ти не знаєш?
Українські брати, сильніше в рази,
Коли ти наступаєш!
Все одно ми відстоїмо
Нашу землю усі разом,
Україно-мати,
Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!
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