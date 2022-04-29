"Ти не плач": слушайте чувственную песню одесских музыкантов, написанную в первые дни войны

Одесская рок-группа MU2MOON выпустила новую чувственную и грустную песню "Ти не плач", написанную совершенно спонтанно в один из первых дней войны России против Украины.

Вокалист группы Слава Питак говорит, что композиция родилась, когда он за городом все никак не мог заснуть перед сменой в ТрО.

"Куча мыслей и ненависти не давала мне покоя, как, думаю, и всем тогда украинцам. В голове все звучало: "Ти не плач, ти не плач". До войны, я написал песню с английским текстом, под названием "I won't cry", мы с ребятами несколько раз ее уже играли на концертах. Напевая, я понял, что "Ти не плач" очень сильно подходит по эмоциям, настроению и вокалу к "I won't cry". Побежал с гитарой, карандашом и тетрадью в свободную комнату и начал писать. Текст родился очень быстро, эмоции и страдания я перенес на бумагу, поэтому и песня получилась очень настоящая!" - комментирует фронтмен MU2MOON.

Через несколько дней вокалист и басист увиделись в Одессе на студии и записали инструментальную версию.

А еще через неделю ребята встретились уже полным составом и записали четыре новых украиноязычных песни.

"Наш барабанщик Глеб был мобилизован в Воздушные силы ВСУ до конца военного положения, поэтому на всю работу у нас было буквально несколько дней. Но мы все успели! Сейчас верим только в лучшее и в нашу победу!" - говорит Питак.



Текст песни "Ти не плач":

Ми не хотіли жити так!

Нам не потрібна ця війна!

А наші діти…

Все запитують: "Що таке?

Чому ми не спимо вночі?"

Лягай вже спати, але…

Ти не плач!

Ти не плач!

Ти не плач!

Ти не плач!

Ти не плач!

Ти не плач!

І до чого це все!

Знову мало тобі!

Та хіба ти не знаєш?

Українські брати, сильніше в рази,

Коли ти наступаєш!

Все одно ми відстоїмо

Нашу землю усі разом,

Україно-мати,

Ти не плач!

Ти не плач!

Ти не плач!

Ти не плач!

Ти не плач!

Ти не плач!