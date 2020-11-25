Топ книг для мотивации: Анна Ризатдинова рассказала, где черпает вдохновение для побед

Звезда призналась, как готовилась к Олимпийским играм

Анна Ризатдиновой и Сергей Мельник недавно взорвали украинский шоу-бизнес: парочка призналась, что у них любовь. Подробностями своих отношений они пока не делятся, но Анна рассказала, что свело их вместе шоу "Танцы со звездами", до которого влюбленные даже не были знакомы.

Также сейчас Анна активно ведет свой микроблог, где делится самыми разнообразными полезными советами с подписчиками. На это раз она рассказала о своих любимых книгах, которые помогли не только достичь успеха, но и сконцентрироваться на том, чтобы его удержать.

Анна Ризатдинова любит полезную литературу (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Топ книг для мотивации.

Осень - сезон упадка сил, а книги - крутой способ найти мотивацию.

Когда я готовилась к Олимпийским играм, то искала информацию везде. У меня была куча вопросов: как настраиваться на соревнования? Как не бояться? И мне было интересно, как уже состоявшиеся в спорте люди работали перед соревнованиями, какие у них были мысли в голове. Делюсь с вами книгами, которые помогли мне во всем этом разобраться.

"Ментальный атлет"

Эту книгу мне подсказала Ириша Блохина. Мы ее долго искали, но она была доступна только на английском языке. Я могла прочитать, но еще было важно уловить все детали. Прочитала первые страницы и сразу поняла, что она мне необходима. И мы наняли переводчицу, которая переводила по 1 главе.

Я очень рада, что эта книга нашла меня и стала настоящим селф-коучем. Ее написала американский психолог, который собрал информацию об олимпийских чемпионах, составил статистику - в общем, проделал огромную работу. Он рассказал, как бороться со страхом перед соревнованиями, и вывел систему подготовки. Эта книга помогла мне поверить в себя и подсказала, как бороться со страхом.

"Роман со спортом"

Из книги "Ментальный атлет" я вынесла много важных моментов, которые добавила в собственную книгу "Роман со спортом". Хочу, чтобы мои ученицы тоже узнали эти секреты. Ведь "Ментального атлета" на русском языке не достать. А также добавила много собственных советов, которые вынесла из своей долгой спортивной карьеры. Все, что мне помогало, делало меня лучше, сильнее, мудрее - об этом рассказала в книге. Эта откровенная история олицетворяет меня, мои переживания, мнительность и многое другое. И я счастлива, что могу поделиться этим со следующим поколением спортсменов.

"Золотая лихорадка. Как делают олимпийских чемпионов"

Я была от нее в восторге, потому что автор не просто рассуждал о том, что вычитал в интернете, он сам был спортсменом и тренером. И дал свои советы, а также взял интервью у олимпийских чемпионов из различных видов спорта. Читая ее, я очень вдохновилась и поверила, что смогу достичь таких же высот, как и герои книги", - поделилась Анна.

Напомним, Напомним, недавно Анна восхитила фанатов снимком своего идеального мужчины.