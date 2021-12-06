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Зендая и Том Холланд - самая стильная пара Голливуда: 5 лучших совместных выходов

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Понедельник 06 декабря 2021 18:19
Зендая и Том Холланд - самая стильная пара Голливуда: 5 лучших совместных выходов Зендая и Том Холланд (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Накануне в Лондоне состоялся фотоколл нового фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой". Зендая, которая исполнила роль возлюбленной супергероя, появилась в новом умопомрачительном наряде. К слову, роман между актерами из экранного перетек в реальный: не так давно пара подтвердила свои отношения.

Вспоминаем самые яркие совместные выходы пары.

В Лондоне Зендая появилась в объемном сером платье-пиджаке от Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2022, украшенном на плечах кристаллами. Образ дополнили черные колготки с таким же узором из сверкающих камней. В ушах у Зендаи были массивные тематические серьги в виде паутинок, волосы уложены в мокрую укладку и зачесаны назад, а макияж выполнен с драматичными smoky.

Смотрите также самые роскошные образы Зендаи с красных дорожек.

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