Зендая и Том Холланд - самая стильная пара Голливуда: 5 лучших совместных выходов

Накануне в Лондоне состоялся фотоколл нового фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой". Зендая, которая исполнила роль возлюбленной супергероя, появилась в новом умопомрачительном наряде. К слову, роман между актерами из экранного перетек в реальный: не так давно пара подтвердила свои отношения.

В Лондоне Зендая появилась в объемном сером платье-пиджаке от Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2022, украшенном на плечах кристаллами. Образ дополнили черные колготки с таким же узором из сверкающих камней. В ушах у Зендаи были массивные тематические серьги в виде паутинок, волосы уложены в мокрую укладку и зачесаны назад, а макияж выполнен с драматичными smoky.