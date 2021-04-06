Женственность и комфорт: стилистка показала, с чем лучше всего сочетать худи весной и летом

Худи - это трикотажная или флисовая толстовка с капюшоном, иногда - с боковыми скрытыми карманами.

"Вы открываете шкаф и думаете: сегодня надену что-то особенное, например, платье. Но в процессе что-то идет не так и рука автоматически вытаскивает уютненький худи и любимые джинсы. С одной стороны - этот образ максимально комфортный (буквально - зона комфорта), а с другой, конечно, успел надоесть", - призналась Пономаренко.

Оказывается, стилистка тоже - большая поклонница худи и, по ее признанию, чувствует себя в нем классно и уютно.

"Но все же в этом сезоне я хочу переосмыслить привычки последнего года (треники-стайл) и добавить больше женственные элементы, сохраняя комфорт", - рассказала Анна и показала яркие примеры таких сочетаний - варианты комбинаций худи не с джинсами.

Она добавила, что это значит, что нужно заняться смешением стилей: спортивного (собственно, худи), классического (строгие юбки и брюки), романтического (платья и струящиеся юбки).

Худи с пальто и с брюками

Худи с юбкой и даже с платьем. Не бойтесь экспериментировать и сочетать "несочетаемое", например, худи с шелковым платьем.

Такое сочетание внесет разнообразие и сделает образ ярким и незабываемым. Женственность и комфорт вполне могут сочетаться, уверена стилистка. Пора забыть о "трениках", но вот о худи можно не забывать.​​​​​