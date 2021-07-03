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Всего 51 ккал! Нутрициолог раскрыла правду о мороженом и дала рецепт для худеющих

Новина українською →
Суббота 03 июля 2021 08:38
Всего 51 ккал! Нутрициолог раскрыла правду о мороженом и дала рецепт для худеющих Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Жара! Солнце! Лето! Охладиться мороженым - нормальное желание. Вам интересно узнать, в чем польза и вред мороженного? Тогда стоит разобрать детальнее вопрос о качестве, составе и калорийности самого летнего лакомства.

Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала на странице в Instagram, как есть мороженое и не поправлятьс., тогда ставим.

Специально для любителей лакомства стоит сделать несколько уточнений.

1.Мороженое прекрасно охлаждает и дает ощущение счастья, т.к. при потреблении такого количества сахара вырабатывается вещество дофамин, которое отвечает за удовольствие.

Однако, излишки сахара безжалостно откладываются в жир. Плюс ко всему избыток простых углеводов провоцирует скачки сахара в крови, что вызывает еще большую зависимость от сладкого и перепады настроения.

Всего 51 ккал! Нутрициолог раскрыла правду о мороженом и дала рецепт для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Настоящее мороженое готовят на сливочном масле. В нем есть полезные витамины, которые отлично усваиваются в жирной среде.

Однако, сливочное масло имеет ударное количество жиров, и они безжалостно складируются на нашей талии.

И это мы говорим о настоящем мороженом, которое купить в магазине крайне сложно.

К сожалению, в состав мороженого из магазина входят растительные жиры (пальмовое, кокосовое масло и другие) и заменитель молочного жира. Само по себе пальмовое и кокосовое масла не вредны для организма, но для уменьшения стоимости, эти масла подвергают гидрогенизации. Такие жиры наносят непоправимый вред нашему здоровью и здоровью наших детей.

Всего 51 ккал! Нутрициолог раскрыла правду о мороженом и дала рецепт для худеющих
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А про искусственные красители и ароматизаторы лучше промолчать.

Рекомендация нутрициолога: магазинное мороженное - однозначно нет. Это - химия, опасный жир и куча сахара. Это не только вред фигуре, но и нашему здоровью.

Эксперт предложила рецепт правильного и вкусного домашнего мороженого, которое очень легко приготовить. Всего 51 ккал. Угощайтесь на здоровье!

Всего 51 ккал! Нутрициолог раскрыла правду о мороженом и дала рецепт для худеющих

Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)

Напомним, что ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказал, почему сложно избавиться от лишнего в проблемных местах.

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