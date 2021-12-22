7 доступных антиоксидантов: нутрициолог назвала продукты, которые чистят организм
Детоксикация – очень важный процесс, так как благодаря ему обезвреживаются токсичные вещества, попадающие в организм, как внутрь, так и извне.
Хроническая интоксикация доказано является причиной и фоном практически любого заболевания, вызывая нарушения как минимум кислотно-щелочного равновесия.
Интоксикация нарушает ферментные процессы, отвечающие за усвоение и расщепление макро- и микроэлементов пищи, что в свою очередь ведет к синдрому кишечной проницаемости и еще большей интоксикации впоследствии.
В итоге, люди могут получить огромный спектр болезней из-за неправильной работы всех жизненно важных процессов. А вот решить их можно с помощью детокса, который легко провести в домашних условиях.
Для этого есть секретное составляющее детокс-меню – это хлорофилл, который содержится в большом количестве в зеленых овощах, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.
Цукини (фото: pexels.com)
Хлорофилл – антиоксидант и детоксицирующее средство номер 1!
Виды овощей, которые можно добавить в свой ежедневный рацион:
- зелень и листья салата – богаты минералами-антиоксидантами.⠀
- огурец – нейтрализует кислотные соединения.
- сельдерей – содержит железо, натрий, снижает уровень кортизола.
- шпинат. Входит в пятерку самых полезных продуктов! В12 и каратиноиды!
- стручковая фасоль – нормализует уровень сахара в крови, богата магнием и аргинином.
- цуккини – полезен сырым! Богат фолиевой кислотой.
- спаржа – содержит вещества полезные для здоровья почек! – фенхель – противомикробный, тонизирующий овощ.
- артишок – богат инулином.
- ботва и дикоросы.
Норма на детоксе 1 салат, 1 сок, 1 смузи и 1 зеленый крем-суп (в летнее время).
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