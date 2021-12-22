7 доступных антиоксидантов: нутрициолог назвала продукты, которые чистят организм

Детоксикация – очень важный процесс, так как благодаря ему обезвреживаются токсичные вещества, попадающие в организм, как внутрь, так и извне.

Хроническая интоксикация доказано является причиной и фоном практически любого заболевания, вызывая нарушения как минимум кислотно-щелочного равновесия.

Интоксикация нарушает ферментные процессы, отвечающие за усвоение и расщепление макро- и микроэлементов пищи, что в свою очередь ведет к синдрому кишечной проницаемости и еще большей интоксикации впоследствии.