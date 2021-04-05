ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Адский" шеф-повар дал рецепт супа-пюре из печеных перцев с фетой

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 18:43
"Адский" шеф-повар дал рецепт супа-пюре из печеных перцев с фетой Алекс Якутов дал рецепт вкусного супа-пюре (фото: pexels.com)
Автор: Lite

Для многих людей суп - важная составляющая ежедневного рациона. Это не только сытное и вкусное блюдо, оно еще и легко усваивается.

В честь Дня супа предлагаем приготовить его по рецепту шеф-повара шоу Нового канала "Адская кухня" Алекса Якутова.

Ингредиенты

Для того, чтобы приготовить это блюдо, понадобятся:

  • Перец капи - 3 шт.
  • Томаты - 5 шт.
  • 1 стебель сельдерея
  • Овощной бульон - 0,3 литра
  • Копченая паприка - 1 ч. л.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Яблочный уксус - 1 ч. л.
  • Фета - 50 г
  • Свежий орегано

Приготовление

Запекаем перцы и томаты в духовке до полной готовности. Остужаем и очищаем их от кожуры. Перебиваем до однородности в блендере.

На сковороду наливаем оливковое масло. На медленном огне обжариваем чеснок, нарезанный стебель сельдерея до полуготовности, добавляем копченую паприку. Перекладываем все в перебитый перец с томатом. Тушим 5 минут, вливаем бульон. Добавляем соль, черный перец и сахар по вкусу. Если томаты летние и сладкие, то сахар не нужен. Сбалансируем вкус, влив чайную ложку яблочного уксуса.

Все нужно проварить и перебить в блендере, после чего процедить через сито.

Сыр фету отрезаем тонким куском. Багет рвем средними кусками. Его нужно сбрызнуть оливковым маслом и поставить запекаться с фетой на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

&quot;Адский&quot; шеф-повар дал рецепт супа-пюре из печеных перцев с фетой

Алекс Якутов дал рецепт вкусного супа-пюре (фото: novy.tv)

Подача

Налить горячий суп, выложить фету в первое блюдо и посыпать орегано (лучше свежим).

Приятного аппетита!

Ранее кулинар поделился рецептом настоящего греческого салата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Голубовская рассказала, когда человек с COVID-19 является особо заразным
Голубовская рассказала, когда человек с COVID-19 является особо заразным