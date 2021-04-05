"Адский" шеф-повар дал рецепт супа-пюре из печеных перцев с фетой
Для многих людей суп - важная составляющая ежедневного рациона. Это не только сытное и вкусное блюдо, оно еще и легко усваивается.
В честь Дня супа предлагаем приготовить его по рецепту шеф-повара шоу Нового канала "Адская кухня" Алекса Якутова.
Ингредиенты
Для того, чтобы приготовить это блюдо, понадобятся:
- Перец капи - 3 шт.
- Томаты - 5 шт.
- 1 стебель сельдерея
- Овощной бульон - 0,3 литра
- Копченая паприка - 1 ч. л.
- Чеснок - 3 зубчика
- Яблочный уксус - 1 ч. л.
- Фета - 50 г
- Свежий орегано
Приготовление
Запекаем перцы и томаты в духовке до полной готовности. Остужаем и очищаем их от кожуры. Перебиваем до однородности в блендере.
На сковороду наливаем оливковое масло. На медленном огне обжариваем чеснок, нарезанный стебель сельдерея до полуготовности, добавляем копченую паприку. Перекладываем все в перебитый перец с томатом. Тушим 5 минут, вливаем бульон. Добавляем соль, черный перец и сахар по вкусу. Если томаты летние и сладкие, то сахар не нужен. Сбалансируем вкус, влив чайную ложку яблочного уксуса.
Все нужно проварить и перебить в блендере, после чего процедить через сито.
Сыр фету отрезаем тонким куском. Багет рвем средними кусками. Его нужно сбрызнуть оливковым маслом и поставить запекаться с фетой на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.
Алекс Якутов дал рецепт вкусного супа-пюре (фото: novy.tv)
Подача
Налить горячий суп, выложить фету в первое блюдо и посыпать орегано (лучше свежим).
Приятного аппетита!