Без бадов: нутрициолог назвала продукты, богатые нужными организму витаминами и микроэлементами
Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, недавно посоветовала простой способ, как провести диагностику здоровья самостоятельно.
Она предупредила, что самолечение ни к чему и, если вы плохо себя чувствуете, стоит посоветоваться с врачом. Но кое-что о своем здоровье можно узнать, даже если просто... взглянуть в зеркало на свой язык.
На этот раз в своем микроблоге Надежда рассказала о пользе NAC или АЦЦ (N-Ацетилцистеин).
"Скорее всего, вы слышали об этом препарате, его часто назначают от кашля, но это далеко не основное из его действий. Этот пост не про химию и не для заумных... и не рекомендация закупиться таблетками. Если вам хочется поддержать здоровье и оптимальную работу печени, тогда читайте", - посоветовала Андреева.
- "Прежде всего, АЦЦ (N-Ацетилцистеин) поддерживает производство короля антиоксидантов – глутатиона. Помимо этого, он защищает легкие, кишечник, мозг, печень и почки. Помогает лучше справляться с многими токсинами и восстанавливать организм при отравлениях. Эффективно разрушает биопленку и помогает бороться с патогенной флорой.
- Благодаря, тому что ацетилцистеин влияет на выработку глутатиона, он помогает предотвращать процессы старения и необходим при хронических заболеваниях.
- Казалось, что может быть лучше, чем порадовать организм антиоксидантами во время долгой зимы и на пороге сезона аллергий? Но, как и у всего, у АЦЦ есть противопоказания и возможные побочные эффекты, поэтому я всегда напоминаю, что наше главное лекарство - у нас на тарелке. Вы его принимаете 3, а то и 5 раз в день - и именно это определяет вообще здоровье.
Так давайте разберемся, как поддержать выработку глутатиона - основного мастер-антиоксиданта, помимо Nac в виде бада.
Эти продукты помогут выработке глутатиона без добавок:
Сера. Из растительных источников – это все капустные, чеснок, лук, брокколи, руккола, цветная капуста. Эти овощи эффективно поддерживают печень за счет того, что эффективно влияют на выработку глутатиона.
Витамин С. Мои любимые источники витамина С - это киви, брокколи, болгарский перец.
Селен. Очень часто его количество в продуктах зависит от содержания в почве. Продукты: говядина, курица, коричневый рис, бразильские орехи.
Витамин А - оптимально получать из качественных яиц или печени, так как бета-каротин часто не оптимально переводится в витамин А.
Витамин Е - орехи, семечки, темная зелень.
Витамин В6 - рыба, яйца, печень, овес, фасоль.
Витамин В12 - морепродукты, сардины, яйца, печень.
Куркумин - поддерживает работу печени.
Надя Андреева: здоровье - на тарелке (фото: instagram.com/happynadyaz)
Раньше Надя Андреева рассказала, какое питание поможет в период восстановления после родов. От питания мамы зависит не только ее здоровье, но и здоровье малыша.