Без бадов: нутрициолог назвала продукты, богатые нужными организму витаминами и микроэлементами

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, недавно посоветовала простой способ, как провести диагностику здоровья самостоятельно.

Она предупредила, что самолечение ни к чему и, если вы плохо себя чувствуете, стоит посоветоваться с врачом. Но кое-что о своем здоровье можно узнать, даже если просто... взглянуть в зеркало на свой язык.

На этот раз в своем микроблоге Надежда рассказала о пользе NAC или АЦЦ (N-Ацетилцистеин).

"Скорее всего, вы слышали об этом препарате, его часто назначают от кашля, но это далеко не основное из его действий. Этот пост не про химию и не для заумных... и не рекомендация закупиться таблетками. Если вам хочется поддержать здоровье и оптимальную работу печени, тогда читайте", - посоветовала Андреева.

"Прежде всего, АЦЦ (N-Ацетилцистеин) поддерживает производство короля антиоксидантов – глутатиона. Помимо этого, он защищает легкие, кишечник, мозг, печень и почки. Помогает лучше справляться с многими токсинами и восстанавливать организм при отравлениях. Эффективно разрушает биопленку и помогает бороться с патогенной флорой.

Благодаря, тому что ацетилцистеин влияет на выработку глутатиона, он помогает предотвращать процессы старения и необходим при хронических заболеваниях.

Казалось, что может быть лучше, чем порадовать организм антиоксидантами во время долгой зимы и на пороге сезона аллергий? Но, как и у всего, у АЦЦ есть противопоказания и возможные побочные эффекты, поэтому я всегда напоминаю, что наше главное лекарство - у нас на тарелке. Вы его принимаете 3, а то и 5 раз в день - и именно это определяет вообще здоровье.

Так давайте разберемся, как поддержать выработку глутатиона - основного мастер-антиоксиданта, помимо Nac в виде бада.

Эти продукты помогут выработке глутатиона без добавок:

Сера. Из растительных источников – это все капустные, чеснок, лук, брокколи, руккола, цветная капуста. Эти овощи эффективно поддерживают печень за счет того, что эффективно влияют на выработку глутатиона.

Витамин С. Мои любимые источники витамина С - это киви, брокколи, болгарский перец.

Селен. Очень часто его количество в продуктах зависит от содержания в почве. Продукты: говядина, курица, коричневый рис, бразильские орехи.

Витамин А - оптимально получать из качественных яиц или печени, так как бета-каротин часто не оптимально переводится в витамин А.

Витамин Е - орехи, семечки, темная зелень.

Витамин В6 - рыба, яйца, печень, овес, фасоль.

Витамин В12 - морепродукты, сардины, яйца, печень.

Куркумин - поддерживает работу печени.

Надя Андреева: здоровье - на тарелке (фото: instagram.com/happynadyaz)

Раньше Надя Андреева рассказала, какое питание поможет в период восстановления после родов. От питания мамы зависит не только ее здоровье, но и здоровье малыша.