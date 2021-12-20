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Большой выбор: нутрициолог назвала самые полезные овощи зимой

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Понедельник 20 декабря 2021 15:32
Большой выбор: нутрициолог назвала самые полезные овощи зимой Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Овощи зимой? Обязательно, ведь овощи и зелень - неотъемлемая часть здорового и сбалансированного рациона в любое время года! Овощи - это примерно 1/2-1/3 вашей порции в основной прием пищи. Минимум за день - 400-450 г.

Нутрициолог Лора Филиппова предложила в Instagram список полезных и доступных зимой овощей.

Зимой хватает своих вариантов овощей:

  • белокочанная капуста. Достаточно твердая к зиме, но ее можно тушить и квасить.
  • а вот из пекинской капусты получится отличный салат.
  • кольраби. Свежую на терку в салат и вкусно в овощных супах/пюре.
  • свекла. Можно запекать-отваривать, а можно сырую на терку. Все же знают салат метелка?
  • морковь. И свежая, и по-корейски, и в овощных соте.

Большой выбор: нутрициолог назвала самые полезные овощи зимой

  • редька белая. В свежем виде на терку отлично.
  • тыква. Запекаем отдельно: с корицей как десерт (вкусно и полезно добавить 1-2 ч л кунжута) или с маслом, травами и чесноком. Или свежую на терку как часть салата.
  • грибы!
  • картофель и батат. Ешьте в запеченном виде или отварном (но батат так не вкусно). Помните, большинство людей добавляют картофель в рацион как гарнир!
  • мытая зелень в пакетах и микрогрин.

Большой выбор: нутрициолог назвала самые полезные овощи зимой

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • морская капуста, водоросли.
  • черри. Как по мне, из всех помидоров зимой только они вкусные.
  • лук, чеснок.


Замороженные овощи. Горошек, стручковая фасоль, кабачки, баклажаны, перец, кукуруза, шпинат, цветная капуста, брокколи… Зимой заморозка - отличная альтернатива привозным импортным овощам.

Запекайте в духовке, готовьте овощное соте, отваривайте на пару, ешьте квашеную капусту.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Елькина рассказала о составляющих здорового и полноценного сна.

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