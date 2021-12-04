Болят вены: нутрициолог дала список продуктов для здоровых и красивых ног

Красивые ножки - не только те, которые "проработали" на тренажерах в спортзале, это еще и здоровые вены, которые не болят и не "выпирают".

Чтобы ноги не отекали, а вены не раздувались, стоит обратить внимание на продукты, которые есть в рационе каждый день. Ради здоровья, от каких-то из них придется отказаться, но результат того стоит!