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Болят вены: нутрициолог дала список продуктов для здоровых и красивых ног

Новина українською →
Суббота 04 декабря 2021 17:05
Болят вены: нутрициолог дала список продуктов для здоровых и красивых ног Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Красивые ножки - не только те, которые "проработали" на тренажерах в спортзале, это еще и здоровые вены, которые не болят и не "выпирают".

Чтобы ноги не отекали, а вены не раздувались, стоит обратить внимание на продукты, которые есть в рационе каждый день. Ради здоровья, от каких-то из них придется отказаться, но результат того стоит!

Специалист по питанию, нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, как поддержать свои вены. Она дала список продуктов и полезных добавок, а также посоветовала, какие продукты ограничить.

Болят вены: нутрициолог дала список продуктов для здоровых и красивых ногКрасивые ножки часто - тоже заслуга питания (фото: pexels.com)

Здоровые вены на ногах: что ограничить⠀

1. Из-за задержки жидкости

  • Консервы, маринады, копчености, острая пища.⠀

2. Из-за сгущения крови

  • Алкоголь, молочные продукты, картофель, бананы, грецкие орехи.
  • Крепкий чай и кофе.
  • Также будьте внимательны с витамином К: содержится в зеленом горохе, цветной капусте, зеленых помидорах, грецких орехах, шпинате, сое, печени и яйцах.

3. Из-за провокации запоров - продукты

  • Кофе, шоколад, шлифованный рис, макароны, манная крупа, хлеб, кожура хурмы, гранат, зеленые бананы, груша, сельдерей, крахмал, желатин.

4. Из-за поднятия холестерина - продукты

  • Животные жиры (жирные сорта мяса, желтки яиц). Жирные молочные продукты (сливки, масло, сметана, сыры).

5. Из-за провокации ожирения - продукты

  • Простые углеводы: сахар, рафинированные продукты, мучное, трансжиры.

Болят вены: нутрициолог дала список продуктов для здоровых и красивых ногС такими ногами - хоть куда! (фото: pexels.com)

Продукты, укрепляющие стенки сосудов⠀

  • Чеснок
  • Вишня, черешня
  • Имбирь
  • Свекла
  • Ягоды (калина, клюква, брусника, облепиха, крыжовник, смородина, клубника, шиповник)
  • Зеленый чай
  • Жирные сорта рыб
  • Льняное масло
  • Куркума, корица
  • Морепродукты
  • Томаты, болгарский перец
  • Белые грибы
  • Цитрусы

Как поддержать вены добавками ⠀

  • Гинкго билоба, экстракт виноградной косточки, рутин, витамин С,
  • Омега 3, готу кола, конский каштан, гесперидин, диосмин.⠀

Будьте внимательны! Каждый препарат подбирается индивидуально, по состоянию здоровья, обратитесь к специалисту.

Раньше нутрициолог дала список антикандидных продуктов, от грибков и паразитов.

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