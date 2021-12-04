Болят вены: нутрициолог дала список продуктов для здоровых и красивых ног
Красивые ножки - не только те, которые "проработали" на тренажерах в спортзале, это еще и здоровые вены, которые не болят и не "выпирают".
Чтобы ноги не отекали, а вены не раздувались, стоит обратить внимание на продукты, которые есть в рационе каждый день. Ради здоровья, от каких-то из них придется отказаться, но результат того стоит!
Специалист по питанию, нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, как поддержать свои вены. Она дала список продуктов и полезных добавок, а также посоветовала, какие продукты ограничить.
Красивые ножки часто - тоже заслуга питания (фото: pexels.com)
Здоровые вены на ногах: что ограничить⠀
1. Из-за задержки жидкости
- Консервы, маринады, копчености, острая пища.⠀
2. Из-за сгущения крови
- Алкоголь, молочные продукты, картофель, бананы, грецкие орехи.
- Крепкий чай и кофе.
- Также будьте внимательны с витамином К: содержится в зеленом горохе, цветной капусте, зеленых помидорах, грецких орехах, шпинате, сое, печени и яйцах.
3. Из-за провокации запоров - продукты
- Кофе, шоколад, шлифованный рис, макароны, манная крупа, хлеб, кожура хурмы, гранат, зеленые бананы, груша, сельдерей, крахмал, желатин.
4. Из-за поднятия холестерина - продукты
- Животные жиры (жирные сорта мяса, желтки яиц). Жирные молочные продукты (сливки, масло, сметана, сыры).
5. Из-за провокации ожирения - продукты
- Простые углеводы: сахар, рафинированные продукты, мучное, трансжиры.
С такими ногами - хоть куда! (фото: pexels.com)
Продукты, укрепляющие стенки сосудов⠀
- Чеснок
- Вишня, черешня
- Имбирь
- Свекла
- Ягоды (калина, клюква, брусника, облепиха, крыжовник, смородина, клубника, шиповник)
- Зеленый чай
- Жирные сорта рыб
- Льняное масло
- Куркума, корица
- Морепродукты
- Томаты, болгарский перец
- Белые грибы
- Цитрусы
Как поддержать вены добавками ⠀
- Гинкго билоба, экстракт виноградной косточки, рутин, витамин С,
- Омега 3, готу кола, конский каштан, гесперидин, диосмин.⠀
Будьте внимательны! Каждый препарат подбирается индивидуально, по состоянию здоровья, обратитесь к специалисту.
Раньше нутрициолог дала список антикандидных продуктов, от грибков и паразитов.