Будьте осторожны: эксперт рассказала об особенностях летнего похудения без вреда для здоровья

Казалось бы – худеть летом проще, чем в холодное время года, когда рука сама тянется за нездоровой, но питательной пищей. Но не все так просто – специфическое летнее меню может вызвать обострение хронических недугов.

Специалист по питанию и Аюрведе Влентина Ивушкина в Instagram раскрыла особенности летнего похудения и поддержания здоровья и пояснила, что может навредить организму.

Заметили, как снижается аппетит в жару? Хорошее время, чтобы скинуть лишнюю слизь – похудеть. Тяжелого, жирного не хочется. Даже к сладкому не так тянет. Но у летнего сезона есть коварная особенность – очень хочется холодного и сырого.

Холодной воды

Соков, смузи

Холодных фруктов, ягод

Холодных сырых овощей, салатов

Мороженого, йогуртов и т.п.

Человек чаще всего худеет (за счет того, что калорийность рациона снижается), но пищеварение ухудшается, и могут обостриться хронические заболевания. А все потому, что избыток сырой пищи сильно охлаждает организм и провоцирует застой.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что может произойти?

обостряется панкреатит, гастрит, дискинезия…

простуда приходит в самый неожиданный момент (иммунитет от сырого просаживается)

в носу и горле скапливается слизь

молочница обостряется

гемоглобин падает

снижается функция щитовидной железы

месячные приходят с задержкой

отеки атакуют

целлюлит увеличивается

И т.п. Все это про застой, холод и замедление обменных процессов из-за сырой и холодной пищи. Помните, что даже подогретая сырая пища и вода остаются сырыми!



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Потому будьте осторожны: