От булок до хлебцов: нутрициолог рассказала, можно ли есть хлеб при похудении

Считается, что при похудении и здоровом образе жизни хлеб нужно исключить из рациона, так как он не несет ничего полезного и от него набирают вес.

Нутрициолог Ольга Угнавая рассказала в Instagram , так ли это на самом деле.

Но мы привыкли, что "хлеб всему голова", и для многих отказ от хлеба, даже на диете или при похудении, - это как страшный сон. Давайте разберемся более детально в этом вопросе.

Из чего состоит хлеб. Хлеб состоит из муки, воды, соли, дрожжей / закваски и возможно еще каких-то дополнительных ингредиентов. Основной частью все-таки является мука. Давайте для примера возьмем обычный пшеничный хлеб. Основным ингредиентом которого является мука.

Есть или не есть, вот в чем вопрос (фото: pexels.com)

Пшеничное зерно включает в себя:

оболочку - волокнистый верхний шар зерна (клетчатку) - клетчатка, витамины группы В, фосфор, калий, магний,

эндосперм - составляет 80% от всего зерна - содержит весь крахмал зерна и белки, которые образуют клейковину,

зародыш - находится на остром конце зерна. В нем есть полезные жиры, Вит Е, В1, В2, В6, фосфор, К, Mg, Ca, Fe.⠀

Металлы, гормоны и антибиотики: нутрициолог рассказала, чем опасна рыба

При производстве обычной белой муки из зерна удаляется оболочка и зародыш, остается только эндосперм. Хлеб из обычной белой муки лишен бОльшего количества полезных нутриентов и клетчатки.

Для производства цельно-зерновой муки используется все ядро, соответственно, все полезные вещества, перечисленные выше, сохраняются.

Клетчатка дает насыщение, а также полезна для ЖКТ. Витамины и микроэлементы также несут в себе большую пользу для организма.

Когда мы выбираем изделие из простой муки, то лишаем себя полезных преимуществ цельного зерна. Поэтому, если вы любите хлеб и он присутствует у вас в рационе, то лучше извлечь из него максимальную пользу.⠀

А что же с хлебцами?

Ведь многие считают, что хлеб не стоит есть, зато постоянно едят хлебцы. Здесь все по такому же принципу, как с хлебом, и надо обращать внимание на состав. В некоторых вы увидите в составе просто муку, в других - крупу / зерно, возможно еще какие-то семена.

Считается, что хлебцев вы не съедите так много, как хлеба, за счет их большего объема. Если вы их любите, то можете заменить ими хлеб, если нет - то не надо себя насиловать.⠀

Хлебом дополнять все приемы пищи не стоит. Меняйте различные виды углеводов среди дня, но и отказываться из страха от него не стоит.