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Как быстро похудеть к лету: 9 правил от диетолога

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 08:37
Как быстро похудеть к лету: 9 правил от диетолога Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_prof)
Автор: Lite

Осень и зима — традиционное время "набора" лишних килограммов. Но весна уже пришла, а за ней скоро и лето - пора задуматься, влезете ли вы в любимые платья и как будете смотреться на пляже. Как быстро и эффективно похудеть к лету, рассказала диетолог Ева Шишова.

В своем Instagram-аккаунте специалист перечислила 9 важных правил, которые помогут вам сбросить вес без вреда для здоровья и сильного чувства голода.

Что нужно делать, чтобы похудеть к лету:

1. Рассчитываем правильно время

За неделю человек может потерять около 1 кг, т.е. за месяц реально скинуть 4-5 кг (может и больше, все зависит от начальных данных), но не надейтесь на минус 10 кг за месяц, то есть, чтобы похудеть к лету, начинать надо "уже вчера".

2. Пересматриваем рацион и питаемся регулярно

Убираем майонез, полуфабрикаты, жареное, жирное, мучное, сладкое, алкоголь, газировки, фастфуд. Налегаем на овощи и фрукты. Питайтесь регулярно, включая основные приёмы пищи и перекусы (1-2).

3. Правильно завтракаем

Для того, чтобы правильно запустить обменные процессы, завтракать нужно в течение 1-1,5 часов после пробуждения. Классические варианты завтрака – каша, омлет, запеканка, яичница.

Как быстро похудеть к лету: 9 правил от диетолога

4. Обедаем с умом

Очень важно учитывать количество жиров в своём рационе. Обращаем внимание не на объём еды, а на её калорийность и состав. Одно дело съесть салат с маслом, другое – салат с жирным соусом. Кусок мяса и пережаренная, непонятно из чего сделанная котлета, – тоже разные вещи.

5. Ужинаем вовремя

Лучше всего принимать пищу за 3 часа до сна. Полноценный вариант: мясо/птица, рыба/морепродукты, творог, яйца, в качестве гарнира - овощи.

6. Пьём воду

Обязательно пейте воду. Она играет очень важную роль на этапе расщепления жира. Необходимый объём воды 1,5-2 литра. Сюда входит только вода без газа.

7. Заменяем вредное сладкое на разрешенное

Можно горький шоколад, протеиновые батончики, сухофрукты, фрукты, пастилу, зефир (компоненты должны быть натуральными).

Как быстро похудеть к лету: 9 правил от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Высыпаемся

Человек лучше худеет, когда высыпается, именно во сне вырабатываются гормоны, влияющие на аппетит и метаболизм.

9. Много ходим, занимаемся спортом, делаем скрабы/массажи/обёртывания

Важно повысить физическую активность. Тренируемся по возможности 3-4 раза в неделю, также очень эффективна ходьба. Домашний уход в виде скрабов, массажей и обёртываний подтянет вашу кожу и сделает её более эластичной.

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко научила худеть в пост без вреда для здоровья.

А диетолог Наталья Самойленко раскрыла правду о сухофруктах и научила их употреблять во время похудения.

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