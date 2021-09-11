Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа
Дефициты в организме приводят к заболеваниям и раннему старению. Железодефицит - самая распространенная в наше время проблема.
К чему приводит анемия? Это не только рано поседевшие волосы и ранняя менопауза. Это - гипоксия. А гипоксия - это окислительный стресс, рассказала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.
Когда клетки долгое время не получают кислород. Просто потому, что мало железа в рационе или его некому доставлять.
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Ни одна здоровая клетка не функционирует полноценно при дефиците кислорода. Зато патологические, злокачественные клетки отлично чувствуют себя при гипоксии и окислительном стрессе.
Причины: нарушения работы ЖКТ, дефициты в питании и конечно дефицит белка. Трансферррин - это белок плазмы крови, который транспортирует железо в клетки.
Как как же ликвидировать дефицит железа?
- Есть несколько вариантов: быстрый и не очень. В идеале, корректируем БЖУ и начинаем работать над усвоением белка. Помогаем поджелудочной растительными ферментами, приводим в порядок печень и почки. И уже потом начинаем принимать препараты железа.
- Можно быстрее, использовав препараты для внутривенного введения. Это делается, когда уровень железа критично низок и требуются экстренные меры. Проконсульиируйтесь со своим врачом, какой вариант подходит вам.
В любом случае важно наладить работу ЖКТ (фото: pexels.com)
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Если перепрыгнуть этап восстановления работы ЖКТ, то препараты железа нужно принимать вместе готовыми аминокислотами и кофакторами. Хороший вариант, но не бюджетный мягко говоря. И потом все равно придется заняться работой ЖКТ - и восполнять дефицит белка. Без этого опять уйдете в дефицит.
- Вариант, который "убьет двух зайцев", восполнит дефицит белка и поможет поднять железо - это принимать препараты железа вместе с коллагеном. Как это работает: восполняется дефицит транспортного белка, поэтому железо не будет болтаться в кровотоке и потом выводиться из организма, а будет попадать прямо в клетку. И здесь не нужны кофакторы. Конечно, при условии, что коллаген качественный.
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