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Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа

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Суббота 11 сентября 2021 17:01
Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Дефициты в организме приводят к заболеваниям и раннему старению. Железодефицит - самая распространенная в наше время проблема.

К чему приводит анемия? Это не только рано поседевшие волосы и ранняя менопауза. Это - гипоксия. А гипоксия - это окислительный стресс, рассказала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.

Когда клетки долгое время не получают кислород. Просто потому, что мало железа в рационе или его некому доставлять.

Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа

Как известно, яблоко в день творит чудеса (фото: pexels.com)

Ни одна здоровая клетка не функционирует полноценно при дефиците кислорода. Зато патологические, злокачественные клетки отлично чувствуют себя при гипоксии и окислительном стрессе.

Причины: нарушения работы ЖКТ, дефициты в питании и конечно дефицит белка. Трансферррин - это белок плазмы крови, который транспортирует железо в клетки.

Как как же ликвидировать дефицит железа?

  • Есть несколько вариантов: быстрый и не очень. В идеале, корректируем БЖУ и начинаем работать над усвоением белка. Помогаем поджелудочной растительными ферментами, приводим в порядок печень и почки. И уже потом начинаем принимать препараты железа.
  • Можно быстрее, использовав препараты для внутривенного введения. Это делается, когда уровень железа критично низок и требуются экстренные меры. Проконсульиируйтесь со своим врачом, какой вариант подходит вам.

Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа

В любом случае важно наладить работу ЖКТ (фото: pexels.com)

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  • Если перепрыгнуть этап восстановления работы ЖКТ, то препараты железа нужно принимать вместе готовыми аминокислотами и кофакторами. Хороший вариант, но не бюджетный мягко говоря. И потом все равно придется заняться работой ЖКТ - и восполнять дефицит белка. Без этого опять уйдете в дефицит.

  • Вариант, который "убьет двух зайцев", восполнит дефицит белка и поможет поднять железо - это принимать препараты железа вместе с коллагеном. Как это работает: восполняется дефицит транспортного белка, поэтому железо не будет болтаться в кровотоке и потом выводиться из организма, а будет попадать прямо в клетку. И здесь не нужны кофакторы. Конечно, при условии, что коллаген качественный.

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