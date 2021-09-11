Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа

Дефициты в организме приводят к заболеваниям и раннему старению. Железодефицит - самая распространенная в наше время проблема.

К чему приводит анемия? Это не только рано поседевшие волосы и ранняя менопауза. Это - гипоксия. А гипоксия - это окислительный стресс, рассказала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.

Когда клетки долгое время не получают кислород. Просто потому, что мало железа в рационе или его некому доставлять.

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Ни одна здоровая клетка не функционирует полноценно при дефиците кислорода. Зато патологические, злокачественные клетки отлично чувствуют себя при гипоксии и окислительном стрессе.

Причины: нарушения работы ЖКТ, дефициты в питании и конечно дефицит белка. Трансферррин - это белок плазмы крови, который транспортирует железо в клетки.

Как как же ликвидировать дефицит железа?

Есть несколько вариантов: быстрый и не очень. В идеале, корректируем БЖУ и начинаем работать над усвоением белка. Помогаем поджелудочной растительными ферментами, приводим в порядок печень и почки. И уже потом начинаем принимать препараты железа.

Можно быстрее, использовав препараты для внутривенного введения. Это делается, когда уровень железа критично низок и требуются экстренные меры. Проконсульиируйтесь со своим врачом, какой вариант подходит вам.

В любом случае важно наладить работу ЖКТ (фото: pexels.com)

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