Чистая и красивая: косметолог назвала топ-5 "очищающих" продуктов для проблемной кожи

При проблемной коже чистки лица просто необходимы, но домашний уход никто не отменял. 80% успеха в борьбе с угревой сыпью - это правильно подобранный домашний уход.

Однако можно помочь коже лица еще одним способом – использовать особый тип правильного питания – так называемую диету для очищения и "очищающие" продукты.



Можно выделить пять основных продуктов, которые оказывают сильное влияние на кожу лица. К ним относятся:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вода. Это незаменимое средство при борьбе со многими заболеваниями кожи не только на лице, но и на всем теле. Очень важно пить не менее 2 литров очищенной воды в день;



Зеленый чай. Подобно воде, он оказывает очищающее действие на организм на клеточном уровне. Кроме этого, зеленый чай обладает успокаивающим эффектом, что позволяет облегчить протекание воспалительных процессов. Это именно та жидкость, которой частично можно заменить дневную норму выпиваемой воды;



Рыба и мясо. Содержат большое количество белка и небольшое – углеводов, что положительно сказывается не только на здоровье организма в целом, но и на здоровье клеток кожи в частом случае;





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Злаковые культуры (пшеница) и орехи. Необходимы к употреблению ежедневно в небольших количествах, чтобы поддерживать обновление клеток на должном уровне;



Оливковое масло. Является очень полезным и питательным. Употреблять его можно в качестве заправки для салатов, а также делая домашние маски для лица. Оно содержит большое количество витаминов А и Е, что придает коже эластичность и надолго сохраняет ее молодость.