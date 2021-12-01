Чистит кишечник и помогает похудеть: нутрициолог назвала всего один продукт
"Что есть, чтобы похудеть", - вопрос, на который не устают искать ответ женщины со всего мира и благодаря которому у диетологов всегда будет работа.
Евгения Нутрициолог в своем Instagram посоветовала обратить свое внимание на один-единственный продукт, который и очистит организм, и поможет похудеть.
Свекла (фото: pexels.com)
Этот продукт - многими любимая свекла. В составе корнеплода содержится практически весь набор полезных, витаминизированных и минеральных веществ.
Свекла не теряет своих уникальных качеств и при термической обработке, поэтому, когда возникает вопрос: какая свекла полезнее - сырая или вареная - ответ прост: свекла полезна в любом виде!
Полезные свойства вареной свеклы помогают органам пищеварительного тракта работать на должном уровне.
Как свекла помогает похудеть
- Свекла известна своим положительным воздействием на работу всей пищеварительной системы, она способствует очищению кишечника от зашлакованности и токсинов, а, соответственно, освобождает организм от вредоносного действия вредных микроорганизмов.
- Вареная свекла - идеальна для похудения, так как она является диетическим продуктом. Диетологи советуют включать ее в меню для желающих похудеть, ведь калорийность вареной свеклы составляет всего лишь 50 ккал на 100 гр продукта.
Свекла полезна в любом виде (фото: pexels.com)
Конечно, как и у любого продукта, у вареной свеклы имеются свои противопоказания к употреблению. При острой стадии гастрита, а также при повышенной кислотности желудка вареную свеклу необходимо употреблять с большой осторожностью, так как овощ является кислым, что негативно сказывается на воспаленной слизистой.
Раньше врач рассказала, какие симптомы могут говорить гастрите, неожиданные признаки.