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Дают ощущение сытости: эксперт рассказала, сколько овощей можно есть при похудении

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Суббота 29 мая 2021 08:34
Дают ощущение сытости: эксперт рассказала, сколько овощей можно есть при похудении Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Лето все ближе! Теперь возможность поесть более-менее настоящие и вкусные овощи станет доступной. Сколько можно есть овощей в день, чтобы похудеть?

Об этом нутрициолог Надежда Пахирко рассказала у себя в Instagram.

Овощи - это условные углеводы. В основном они состоят из клетчатки. Потому и имеют невысокую калорийность.

Клетчатка - это незаменимый источник пищевых волокон для здоровья вашего кишечника. ВОЗ рекомендует есть свежие овощи не менее 400-500 гр в сутки.

Кроме того, овощи создают ощущение сытости. Клетчатка увеличивается в объемах в желудке, подобно губке, впитывающей воду. Поэтому прием пищи с большим количеством свежих овощей будет сытным и без переедания.

Именно поэтому я рекомендую худеющим "доедать" до полной сытости свежими овощами. Не ограничиваясь указанными граммами в меню.

Дают ощущение сытости: эксперт рассказала, сколько овощей можно есть при похудении
Иллюстративное фото (pexels.com)

Однако это не означает, что эти калории совсем не нужно учитывать. Посмотрите сами - на 100 гр сырого продукта калорийность овощей невысока.

  • Помидоры- 20 ккал
  • Огурцы - 14 кал
  • Белокочанная капуста - 28 ккал
  • Морковь 41 ккал
  • Перец красный -27 ккал.
  • Капуста пекинская-12 ккал.


Однако, как вы видите, калорийность очень разная. Это нельзя не учитывать.

И есть еще один момент. Речь идет только о свежих овощах без добавления масла и соусов. Добавление жиров увеличивает калорийность.

А некоторые овощи при варке увеличивают свой гликемический индекс и могут провоцировать подъем сахара в крови выше нормы. Что неполезно для здоровья и провоцирует тягу к сладкому.

К таким овощам относятся: отварная свекла, морковь, тыква. Старайтесь их больше есть в сыром виде.

А также есть авокадо - этот овощ, а точнее ягода, богат полезными жирами и поэтому имеет высокую калорийность. Авокадо обязательно учитывается в счетчике калорий.

Дают ощущение сытости: эксперт рассказала, сколько овощей можно есть при похуденииИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним. ранее диетолог рассказала, чем можно заменить дорогие суперфуды.

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