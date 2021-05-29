Дают ощущение сытости: эксперт рассказала, сколько овощей можно есть при похудении
Лето все ближе! Теперь возможность поесть более-менее настоящие и вкусные овощи станет доступной. Сколько можно есть овощей в день, чтобы похудеть?
Об этом нутрициолог Надежда Пахирко рассказала у себя в Instagram.
Овощи - это условные углеводы. В основном они состоят из клетчатки. Потому и имеют невысокую калорийность.
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Клетчатка - это незаменимый источник пищевых волокон для здоровья вашего кишечника. ВОЗ рекомендует есть свежие овощи не менее 400-500 гр в сутки.
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Кроме того, овощи создают ощущение сытости. Клетчатка увеличивается в объемах в желудке, подобно губке, впитывающей воду. Поэтому прием пищи с большим количеством свежих овощей будет сытным и без переедания.
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Именно поэтому я рекомендую худеющим "доедать" до полной сытости свежими овощами. Не ограничиваясь указанными граммами в меню.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Однако это не означает, что эти калории совсем не нужно учитывать. Посмотрите сами - на 100 гр сырого продукта калорийность овощей невысока.
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- Помидоры- 20 ккал
- Огурцы - 14 кал
- Белокочанная капуста - 28 ккал
- Морковь 41 ккал
- Перец красный -27 ккал.
- Капуста пекинская-12 ккал.
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Однако, как вы видите, калорийность очень разная. Это нельзя не учитывать.
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И есть еще один момент. Речь идет только о свежих овощах без добавления масла и соусов. Добавление жиров увеличивает калорийность.
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А некоторые овощи при варке увеличивают свой гликемический индекс и могут провоцировать подъем сахара в крови выше нормы. Что неполезно для здоровья и провоцирует тягу к сладкому.
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К таким овощам относятся: отварная свекла, морковь, тыква. Старайтесь их больше есть в сыром виде.
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А также есть авокадо - этот овощ, а точнее ягода, богат полезными жирами и поэтому имеет высокую калорийность. Авокадо обязательно учитывается в счетчике калорий.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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