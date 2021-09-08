Диетолог назвала 6 продуктов, которые стимулируют жиросжигание

Процесс похудения часто связан с уменьшением калорийности или отказом от определенных продуктов. Но скидывать вес можно и без резких ограничений, достаточно включить в меню продукты, которые ускоряют сжигание жира.

Черная фасоль

Как и все семейство бобовых, черная фасоль является источником огромного количества белка и клетчатки. Что особенно примечательно - именно черная фасоль, в отличие от белой, обладает жиросжигательными свойствами из-за высокого содержания флавоноидов.



Груша

Благодаря своему составу, груша признана «суперфруктом», способствующем похудению. И она по праву носит это звание, так как содержит огромное количество мощных антиоксидантов, способных разрушить жир в области живота.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Попкорн (без сахара и соли)

Наверно сейчас многие из вас удивились. Но да, так как попкорн состоит из цельного зерна, его употребление благотворно скажется на фигуре. Только помните - без добавок!



Холодный картофель

Еще один удивительный факт, ведь все, кому хоть как то откликается тема похудения знакомы с золотым правилом - держаться от картошки подальше. Однако, в охлажденном виде этот овощ имеет уникальные свойства, ведь его волокна превращаются в крахмал, которые в свою очередь не усваиваются и становятся нерастворимой клетчаткой. А мы с вами знаем, что клетчатка - отличный друг худеющего.



Орехи и семечки

В силу того, что данные продукты отличаются высоким содержанием полиненасыщенного жира, который препятствует ожирению.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Чай

А здесь я уже вас вряд ли удивлю. Хотя все же попробую. Недавние исследования показали что жировые клетки под воздействием белого чая усваивают на 70% меньше жира. Только представьте! Жиросжигательный продукты - это прекрасно, однако надо все-таки понимать, что похудение должно включать в себя комплексный подход.