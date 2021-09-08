Диетолог назвала 6 продуктов, которые стимулируют жиросжигание
Процесс похудения часто связан с уменьшением калорийности или отказом от определенных продуктов. Но скидывать вес можно и без резких ограничений, достаточно включить в меню продукты, которые ускоряют сжигание жира.
Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась в Instagram списком продуктов, обладающих жиросжигательными свойствами.
Черная фасоль
Как и все семейство бобовых, черная фасоль является источником огромного количества белка и клетчатки. Что особенно примечательно - именно черная фасоль, в отличие от белой, обладает жиросжигательными свойствами из-за высокого содержания флавоноидов.
Груша
Благодаря своему составу, груша признана «суперфруктом», способствующем похудению. И она по праву носит это звание, так как содержит огромное количество мощных антиоксидантов, способных разрушить жир в области живота.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Попкорн (без сахара и соли)
Наверно сейчас многие из вас удивились. Но да, так как попкорн состоит из цельного зерна, его употребление благотворно скажется на фигуре. Только помните - без добавок!
Холодный картофель
Еще один удивительный факт, ведь все, кому хоть как то откликается тема похудения знакомы с золотым правилом - держаться от картошки подальше. Однако, в охлажденном виде этот овощ имеет уникальные свойства, ведь его волокна превращаются в крахмал, которые в свою очередь не усваиваются и становятся нерастворимой клетчаткой. А мы с вами знаем, что клетчатка - отличный друг худеющего.
Орехи и семечки
В силу того, что данные продукты отличаются высоким содержанием полиненасыщенного жира, который препятствует ожирению.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Чай
А здесь я уже вас вряд ли удивлю. Хотя все же попробую. Недавние исследования показали что жировые клетки под воздействием белого чая усваивают на 70% меньше жира. Только представьте! Жиросжигательный продукты - это прекрасно, однако надо все-таки понимать, что похудение должно включать в себя комплексный подход.
Напомним, ранее диетолог рассказала, как прекратить есть перед сном.