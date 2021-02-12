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Диетолог раскрыла правду о влиянии сахара на кожу и предложила решение

Новина українською → Пятница 12 февраля 2021 12:15
Диетолог раскрыла правду о влиянии сахара на кожу и предложила решение Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Сахар негативно влияет на организм в целом, каков же его вред именно для нашей кожи и ухудшает ее состояние, утверждает диетолог Ева Шишова.

В своем Instagram-аккаунте специалист рассказала, что происходит с кожей тех, кто систематически употребляет сладкое.

Если у вас уже есть проблемы, высыпания, покраснения, то следует отказаться от сладких продуктов. Сахар вызывает воспалительные процессы в организме, а покраснения и акне – следствия внутренних воспалений.

Избыточное потребление сахара может нарушить выработку коллагена и эластина, которые напрямую связаны с эластичностью и гладкостью кожи. Это может привести к быстрому старению и образованию морщин.

Диетолог раскрыла правду о влиянии сахара на кожу и предложила решение
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Снижает уровень гиалуроновой кислоты при частом употреблении, которая отвечает за сохранение уровня влажности кожи. Из-за этого кожа становится сухой, обезвоженной и выглядит безжизненно. Также это приводит к появлению темных кругов под глазами, отеков и расширенных пор.

Сахар отнимает нашу красоту и молодость, поэтому советую не злоупотреблять им, а лучше всего заменить все вредные сладости на полезные (фрукты, сухофрукты, протеиновые батончики, пп-десерты и тд)

Диетолог предложила альтернативу и поделилась рецептом одного из вкусных и безвредных для здоровья и фигуры пп-десертов.

Шарлотка с хрустящей корочкой

КБЖУ на 100 г: 82/9,1/0,7/9,8

Ингредиенты:
– мука ржаная 50 г
– яйцо 1 шт
– белок 2 шт
– кефир 1% 200 г
– яблоко 280 г
– разрыхлитель 10 г
– сахарозаменитель по вкусу

Диетолог раскрыла правду о влиянии сахара на кожу и предложила решение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Приготовление:

Чистим яблоки от шкурки, нарезаем, выкладываем в форму, посыпаем корицей. Замешиваем тесто, заливаем яблоки. Ставим в разогретую до 180-200 градусов духовку на 30-50 минут.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко познакомила с топ-6 схем интервального голодания.

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