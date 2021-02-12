Диетолог раскрыла правду о влиянии сахара на кожу и предложила решение
Сахар негативно влияет на организм в целом, каков же его вред именно для нашей кожи и ухудшает ее состояние, утверждает диетолог Ева Шишова.
В своем Instagram-аккаунте специалист рассказала, что происходит с кожей тех, кто систематически употребляет сладкое.
Если у вас уже есть проблемы, высыпания, покраснения, то следует отказаться от сладких продуктов. Сахар вызывает воспалительные процессы в организме, а покраснения и акне – следствия внутренних воспалений.
Избыточное потребление сахара может нарушить выработку коллагена и эластина, которые напрямую связаны с эластичностью и гладкостью кожи. Это может привести к быстрому старению и образованию морщин.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Снижает уровень гиалуроновой кислоты при частом употреблении, которая отвечает за сохранение уровня влажности кожи. Из-за этого кожа становится сухой, обезвоженной и выглядит безжизненно. Также это приводит к появлению темных кругов под глазами, отеков и расширенных пор.
Сахар отнимает нашу красоту и молодость, поэтому советую не злоупотреблять им, а лучше всего заменить все вредные сладости на полезные (фрукты, сухофрукты, протеиновые батончики, пп-десерты и тд)
Диетолог предложила альтернативу и поделилась рецептом одного из вкусных и безвредных для здоровья и фигуры пп-десертов.
Шарлотка с хрустящей корочкой
КБЖУ на 100 г: 82/9,1/0,7/9,8
Ингредиенты:
– мука ржаная 50 г
– яйцо 1 шт
– белок 2 шт
– кефир 1% 200 г
– яблоко 280 г
– разрыхлитель 10 г
– сахарозаменитель по вкусу
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Приготовление:
Чистим яблоки от шкурки, нарезаем, выкладываем в форму, посыпаем корицей. Замешиваем тесто, заливаем яблоки. Ставим в разогретую до 180-200 градусов духовку на 30-50 минут.
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