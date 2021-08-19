Диетолог раскрыла простое правило, которое поможет похудеть легко и без диет

Есть простое правило, разработанное изначально в Гарварде и успешно применяемое многими диетологами, которое позволит вам похудеть легко и без диет - это правило тарелки.

Используем правило тарелки:

Итак, суть метода - берем большую тарелку (если питание трехразовое) и смотрим, чем мы ее наполняем:

Половину тарелки должны составлять различные салаты или овощи.

1/4 тарелки различные варианты белковых блюд, такие как рыба, морепродукты, птица или мясо.

Оставшуюся 1/4 часть заполняем гарниром (рис, картофель, гречка, макароны).

Добавляем к овощам ложку масла или к гарниру немного сливочного, масла гхи.

Этому принципу следуем и на завтрак, и на обед и на ужин. Не паримся насчёт количества еды, смотрим по ощущениям - чувства сильного голода быть не должно, но и чувства переедания тоже.



Есть некоторые индивидуальные моменты, например, часто я из ужина советую убрать углеводы, чтобы вес снижать. Кому-то же подходит ужин полностью по правилу тарелки.

Также важна работа ваших пищеварительных ферментов, как вся эта еда усваивается. Но снижать вес вы точно будете, если попробуете убрать все перекусы и последить за соблюдением этого правила.

Иллюстративное фото (instagram.com/ekaterinadiet)

Примерное меню, как это должно выглядеть:



Завтрак

Яйца всмятку

Хлебцы со сливочным маслом

Огурцы, томаты, морковь, нарезаны полосочками

Немного ягод



Обед

Кролик

Макароны из твёрдых сортов

Салат из свежей зелени и капусты, моркови с оливковым маслом



Ужин

Креветки на пару

Капуста брокколи на пару

Немного риса (можно рис убрать из ужина)



Самое важное здесь - следить за расположением еды на тарелке! И все! Никаких взвешиваний и подсчетов.