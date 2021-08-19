Диетолог раскрыла простое правило, которое поможет похудеть легко и без диет
Есть простое правило, разработанное изначально в Гарварде и успешно применяемое многими диетологами, которое позволит вам похудеть легко и без диет - это правило тарелки.
Подробностями этого метода поделилась врач-диетолог Екатерина Павлова в своем Instagram.
Используем правило тарелки:
Итак, суть метода - берем большую тарелку (если питание трехразовое) и смотрим, чем мы ее наполняем:
- Половину тарелки должны составлять различные салаты или овощи.
- 1/4 тарелки различные варианты белковых блюд, такие как рыба, морепродукты, птица или мясо.
- Оставшуюся 1/4 часть заполняем гарниром (рис, картофель, гречка, макароны).
- Добавляем к овощам ложку масла или к гарниру немного сливочного, масла гхи.
Этому принципу следуем и на завтрак, и на обед и на ужин. Не паримся насчёт количества еды, смотрим по ощущениям - чувства сильного голода быть не должно, но и чувства переедания тоже.
Есть некоторые индивидуальные моменты, например, часто я из ужина советую убрать углеводы, чтобы вес снижать. Кому-то же подходит ужин полностью по правилу тарелки.
Также важна работа ваших пищеварительных ферментов, как вся эта еда усваивается. Но снижать вес вы точно будете, если попробуете убрать все перекусы и последить за соблюдением этого правила.
Иллюстративное фото (instagram.com/ekaterinadiet)
Примерное меню, как это должно выглядеть:
Завтрак
- Яйца всмятку
- Хлебцы со сливочным маслом
- Огурцы, томаты, морковь, нарезаны полосочками
- Немного ягод
Обед
- Кролик
- Макароны из твёрдых сортов
- Салат из свежей зелени и капусты, моркови с оливковым маслом
Ужин
- Креветки на пару
- Капуста брокколи на пару
- Немного риса (можно рис убрать из ужина)
Самое важное здесь - следить за расположением еды на тарелке! И все! Никаких взвешиваний и подсчетов.
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