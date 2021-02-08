Диетолог рассказала, кому нельзя кофе и раскрыла правду о кофе без кофеина

Кофе. Пить или не пить? Этим вопросом из раза в раз задаются многие. Особенно те, кто желает утром взбодриться и привести себя в тонус. Диетолог Светлана Никитчук пояснила, кому стоит прибегать к помощи этого напитка, а кто должен от него отказаться.

Кофе — один из самых любимых напитков в мире. Аромат, вкус кофе ни с чем не сравним. Но любят его не за это.

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Кофеин повышает уровень дофамина в мозге, который заставляет чувствовать себя бодрее и веселее. Употребление кофе в умеренных количествах положительно влияет на центральную нервную систему:

улучшает настроение,

повышает физическую и умственную активность.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофеин вызывает сильнейшую зависимость. Многие люди и дня не могут без кофе.

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Какая порция кофе считается полезной, вредной? Все индивидуально. Зависит от вашего метаболизма кофеина.

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Существует 2 типа метаболизма этого продукта: медленный и быстрый.

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Если у вас медленный метаболизм кофеина, то после чашки эспрессо можете почувствовать нервозность, раздражительность и учащенное сердцебиение. Понаблюдайте за своей реакций. Если понимаете, что это о вас, тогда надо отказаться от кофе, ведь у людей с медленным метаболизмом он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышение давления и расстройство пищеварения. Кроме того, организм регулярно сталкивается со скачками гормона стресса (кортизола), что потом приводит к усталости надпочечников.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если же у вас быстрый метаболизм кофеина, поздравляю — кофе помогает вашему организму стать ещё счастливее. Как понять, что метаболизм быстрый: вы можете выпить несколько чашек кофе в день и спокойно заснуть вечером, не испытываете нервного раздражения.

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Многие выбирают кофе без кофеина. Не стоит утверждать, что он лучше. В природе все сбалансировано и гармонично. Кофейное зерно содержит кофеин (тонизирующее вещество) и теобромин (успокаивающее вещество).

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Вы выпиваете кофе. Начинает действовать кофеин. Сужает сосуды, поднимает давление, ускоряет сердцебиение. Через 20 мин начинает работать теобромин. Расширяет сосуды, успокаивает. Теобромин нивелирует действие кофеина. Кофе без кофеина приводит к расслабляющему эффекту. И после такого кофе хочется уснуть.