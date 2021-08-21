Не допускайте этих ошибок: нутрициолог рассказала, как нельзя питаться во время церковного поста

Успенский пост продлится до 27 августа - и чтобы те, кто его придерживаются, оставались бодрыми и веселыми, стоит не допускать самых распространенных ошибок в питании.

Нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram рассказала, как лучше всего питаться в пост, чтобы организм получал из еды все необходимое для жизни и здоровья.

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Питание в пост, самые распространенные ошибки:

1. Минимум нутриентов / избыток простых углеводов

При неправильной организации питания в пост нам мешает постоянное чувство голода, отсутствие насыщения. Чтобы его компенсировать, мы берем самые пустые продукты - быстрые углеводы: хлеб, батончики, печенье. Или злоупотребляем сладкими фруктами.

Это создает эффект сытости (полного желудка), но не насыщает клетки организма.

Повышение сахара в крови сменяется резким понижением, и вскоре мы снова хотим есть.

Это происходит из-за следующей проблемы.

2. Недостаток белка / жиров

Обычно люди не задумываются о растительных источниках белка и не знают, чем заменить яйца и мясо. Или наоборот начинают злоупотреблять орехами, хотя норма орехов составляет 2 ст. л. в день.

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3. Из-за такого несбалансированно составленного меню приходится часто перекусывать, что, в свою очередь, сбивает гормональную и пищеварительную системы.

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4. Растительные жиры

В современном питании существует огромный перекос в сторону Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, которые являются провоспалительными, то есть поддерживают воспалительные процессы в организме.

Соотношение омега-6 к омега-3 составляет 15:1 или 20:1, а оптимальное соотношение должно составлять от 2:1 до 5:1.

Большую часть омега-6 жирных кислот мы получаем из мяса, яиц, молока, овса и растительных масел: подсолнечного, кукурузного, рапсового. Чрезмерное потребление омега-6 может взывать воспаление и привести к развитию любых заболеваний, в том числе сердца, рака, астмы, артрита и депрессии.

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5. Не всем людям подходит строгий пост. Например, кормящие, беременные, люди с заболеваниями щитовидной железы не должны отказываться от животного белка в рационе, поскольку он необходим для биохимических реакций, происходящих в организме.