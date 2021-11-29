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Есть в любом магазине: нутрициолог назвала топ продуктов для щитовидной железы

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Понедельник 29 ноября 2021 18:01
Есть в любом магазине: нутрициолог назвала топ продуктов для щитовидной железы Нутрициолог Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Работа щитовидной железы гиперважна как для женского, так и для мужского организма, независимо от возраста, ведь она, по сути, является "королевой эндокринного бала", именно она является "главным регулятором" метаболизма.

Ее "плохое настроение", сбой в работе ЩЗ сразу скажется на обмене веществ, росте и развитии организма. Даже небольшие изменения в структуре / функционировании ЩЗ могут привести к тяжелым повреждениям других органов и систем.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.

Есть в любом магазине: нутрициолог назвала топ продуктов для щитовидной железыКакие продукты любит щитовидная железа (фото: pexels.com)

Так что мы просто обязаны поддерживать здоровье щитовидной железы, а также всячески предупреждать возникновение различных патологий. И не поверите - все это возможно с помощью сбалансированной диеты. Тем более, что продукты с необходимыми витаминами и минералами - доступны в каждом магазине.

Топ продуктов, полезных для щитовидной железы

  • Яблоки, груши, сливы: богаты желатиновыми волокнами и пектинами, способствующими выведению из организма тяжелых металлов. А такие металлы часто скапливаются именно по причине гипотиреоза.
  • Тыквенные семечки и масло из них: высокое содержание цинка в семенах поможет провести профилактику его дефицита. Цинк - прямой участник процессов профилактики гипотиреоза. Он стимулирует в гипофизе рецепторы гормонов, благодаря чему ЩЗ отправляется сигнал увеличить или уменьшить объем выработки, также цинк помогает переработать произведенные гормоны в активную форму.
  • Бразильский орех и чеснок: самый богатые источники селена, например, всего 1-2 ореха в день позволяют получить суточную дозировку. Селен наравне с йодом принимает участие в процессах синтеза Т3 и Т4. При дефиците селена один йод не сможет справиться.
  • Чеснок также богатый источник селена, необходимо помнить, что микроэлемент содержится в растении, выращенном на почвах, содержащих селен (не подходит чеснок, выращенный в азиатских странах на почвах, бедных селеном).
  • Чечевица и спирулина. Богаты анимокислотой, из которой щитовидная железа "добывает" материалы для последующего пробразования их в гормоны.

Есть в любом магазине: нутрициолог назвала топ продуктов для щитовидной железы

Яблоки очищают организм (фото: pexels.com)

  • Мясо краба. Содержит цинк и витамин В12. Эти витамины стимулируют иммунитет организма и поддерживают работу щитовидной железы. Низкий уровень В13 может привести к анемии, нарушению пищеварения и воспаления.
  • Субпродукты. Богатые источники гемового железа и меди, поддерживает функцию щитовидки, профилактика анемии. Медь - важный элемент антиоксидантной защиты организма. Особенно важен баланс микроэлементов цинк - медь.
  • Водоросли. Богатый источник природного йода, содержит много железа.

Также важно не допускать дефицита витамина Д, это может привести к гипотериозу.

Раньше нутрициолог назвала травы для очистки организма, как не допустить паразитоз.

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