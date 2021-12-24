Это работает: нутрициолог научила, как не набрать лишних кило за праздники

Начинаются праздничные дни. Веселье, застолья и салаты тазиками. И это тот момент, когда мы едим абсолютно все. Как будто нам весь год запрещали есть – а в последний день года сказали: а теперь можно!

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, как войти год спокойно, без лишних килограммов и без проблем с желудком.

Что есть и пить на Новый год (фото: pexels.com)

Как не поправиться после Нового года: правила, которые работают

1. Главный фактор – настрой

Надо настроиться приготовить разнообразные, но полезные блюда для праздничного стола.⠀

2. Не голодайте целый день до застолья - будь то праздничный корпоратив или новогодняя ночь.

3. Начинайте утро также с белково-жирового завтрака, можно съесть яйца, авокадо, кокосовое молоко, семена чиа, жирную рыбу, печеночный паштет.

4. Не жуйте целый день, выдерживайте 3-4 часовые перерывы между приемами пищи.

5. Начинайте праздничную трапезу салатом со свежими овощами и зеленью (клетчатка заполнит объем в вашем желудке, и вы быстрее наедитесь, а также она поможет справиться с перевариванием и выведением того, что вы наедите за ночь).⠀

6. Ешьте достаточное количество белка и жира (они дадут чувство сытости).⠀

Для выпечки и десертов пользуйтесь низкоуглеводной мукой (фото: pexels.com)

7. Не усердствуйте с алкоголем, не смешивайте несколько разных видов алкоголя (частые проблемы с мигренями бывают при употреблении красного вина и ликеров).

8. Попробуйте дома прорастить микрозелень и добавить в блюда новогоднего стола.

9. Пользуйтесь качественными маслами:

для жарки используйте масло гхи, кокосовое; для салатов: оливковое, авокадо, конопляное, льняное, амарантовое. Подсолнечное масло выбросьте.

10. Приготовьте сами заправки: домашний майонез, соус песто, можно любые другие по желанию.

11. Вместо соевого соуса для маринада или заправки можно купить кокосовые аминокислоты или соус Тамари.

12. Если используете в блюдах картофель, то отварите в кожуре и пусть остынет в холодильнике, можно заменить на батат или авокадо.

13. Готовьте овощи Al dente - не переваривайте (так вы снизите гликемическую нагрузку блюда).

14. Вместо фруктов выбирайте ягоды.

15. Мясо: желательно, отдать предпочтение баранине, а вот от свинины и говядины лучше отказаться.

16. Для выпечки и десертов пользуйтесь низкоуглеводной мукой.

17. Пейте достаточное количество воды и танцуйте, чтобы не было застоя лимфы.