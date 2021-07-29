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Это точно сработает: нутрициолог назвала топ-5 способов наладить пищеварение

Новина українською →
Четверг 29 июля 2021 18:13
Это точно сработает: нутрициолог назвала топ-5 способов наладить пищеварение Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Как наладить пищеварение, чтобы оно работало, как швейцарские часы? Как избавиться от вздутия и от запоров у взрослых и детей?

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова написала в своем Instagram, что, в большинстве случаев, данная проблема решаема. И, если это "просто запор" и других симптомов, которые могли бы насторожить, нет, то есть рекомендации, которые точно помогут.

Как наладить пищеварение: советы, которые действительно работают

  • Вода: 30 мл чистой воды на 1 кг веса ежедневно.
  • Клетчатка: в каждый прием пищи добавляем овощи. Каждый. Прием. Пищи. И овощей должно быть больше, чем всего остального. Добавьте зелень.
  • Поддерживаем желчеотток. Перед каждым приемом пищи пьем: артишок, репешок, одуванчик. Меняем травы каждые 2-4 недели. Травы выбираем только чистые! Это важно! Большинство трав загрязнены тяжелыми металлами и плесенью. Добавьте лецитин и тыквенное масло.
  • Движение и массаж живота. Не менее часа физической активности в день (можно усложнить и включить ходьбу гусиным шагом, ползание на четвереньках и по-пластунски детям и взрослым).
  • Массаж живота - круговыми движениями по часовой стрелке.

Можно добавить эфирные масла фенхеля, аниса. Важно - это должны быть 100% эфирные масла, не аптечные.

Исключить навсегда: нутрициолог назвала продукты, вредные для желчного пузыря

  • Исключите из питания: продукты из белой муки, сахар; ограничьте рис белый и пшено.

Это точно сработает: нутрициолог назвала топ-5 способов наладить пищеварениеКак избавиться от запоров (фото: pexels.com)

Что может помочь прямо сейчас:

  • Вода донат магния 150 мл в день ребенку до 3-х лет; 200 мл - детям от 3 до 7 лет; 300-400 мл - детям старше 7 лет и взрослым (примерные дозировки, точные - по назначению врача).
  • Сенна (только взрослым, ознакомьтесь с противопоказаниями).
  • Продукты для улучшения пищеварения - киви, цитрусовые, инжир, курага, чернослив.
  • А также очень важно проработать психосоматику запора. Детям до 7 лет - через маму.

Раньше нутрициолог поделилась, как поддержать и восстановить печень.

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