ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главный критерий сбалансированного рациона: нутрициолог раскрыла секрет самой полезной пищи

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 14:38
Главный критерий сбалансированного рациона: нутрициолог раскрыла секрет самой полезной пищи Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Питание для здорового образа жизни – это основа хорошего самочувствия, крепкого иммунитета и цветущего внешнего вида. Концентрация необходимых организму микронутриентов на 1 ккал называется нутритивной полотностью. Этот показатель очень важен и является базой для вібора здорового и сбалансированного меню.

Диетолг Ольга Безуглая рассказала в Instagam о главном критерии правлного рациона и дала подсказки тем, кто хочет питаться полнноценно.

Первое и самое главное, что делает наш рацион полноценным - это высокая нутритивная плотность продуктов. Слышали о данном понятии?

Главный критерий сбалансированного рациона: нутрициолог раскрыла секрет самой полезной пищи
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Простыми словами - это концентрация необходимых микронутриентов (витаминов, минералов, антиоксидантов и тд) на 1 ккал.

Чем более нутритивно плотная пища присутствует в рационе, тем большее количество микро- и макронутриентов вы получаете. Соответственно, тем лучше для здоровья!

Овощи, ягоды, некоторые животные продукты, цельнозерновые злаки, орехи являются наиболее нутритивно плотными и должны составлять основу рациона.

Главный критерий сбалансированного рациона: нутрициолог раскрыла секрет самой полезной пищи
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Некоторые продукты могут иметь ниже индекс насыщения, несмотря на богатый нутриентный состав (зелень, яйца), но при грамотном сочетании получаем и хорошее насыщение, и максимум пользы.

Важно учитывать структуру рациона в целом, провести диагностику состава своего холодильника и постараться снизить количество продуктов с низкой нутриентной ценностью. Это и будет ключевым критерием сбалансированного рациона.

Напомним, что ранее нутрициолог Лачин Джанкулиева озвучила топ-9 тревожных звоночков организма, на которые следует обратить внимание.

Читайте LITE в Google News
диетолог Правильное питание
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комаровский рассказал, для кого опаснее всего новый штамм коронавируса Омикрон
Комаровский рассказал, для кого опаснее всего новый штамм коронавируса Омикрон