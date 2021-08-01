Гормональная молодость: нутрициолог дала подробное полезное меню на целый день
Мы так часто слышим фразу, мол, "нужно питаться правильно", но когда оказываемся в супермаркете, теряемся и не знаем, что же положить в свою корзину.
Нутриолог Анна Биоториум в своем Instagram дала подробный пример меню на целый день, чтобы продлить гормональную молодость.
Что съесть полезного: меню на целый день
- Завтрак:
- Пшено на кокосовом молоке и с орехами кешью;
- Салат из припущенного шпината, авокадо, проростков и семян;
- Порция квашеной капусты или бутерброд из цельнозернового хлеба, с хумусом, авокадо и щучьей икрой, украшенный семечками;
- порция ферментированных огурцов;
- женский чай для баланса: листья малины, крапива, дягиль (очень хорош в менопаузу, убирает симптомы), иван чай ферментированный.
На завтрак полезно авокадо (фото: pexels.com)
- Обед:
- Суп-пюре из тыквы и моркови с имбирем и куркумой;
- паровая индейки / кролик / печень / нут + гречка зеленая (или пророщенная);
- большой салат из шпината с орехом пекан, гранатовыми зеренами, сырой свеклой и предварительно обжаренным бататом (сладкий картофель), с соусом: оливковое масло гранатовый сок, фруктовый уксус, дижонская горчица.
Исключить навсегда: нутрициолог назвала продукты, вредные для желчного пузыря
Суп-пюре - отлично для обеда (фото: pexels.com)
- Перекус:
- 2-3 бразильских ореха с ягодами / миндальное молоко с какао и ягодами годжи / зеленый смузи на кокосовой воде с порцией протеина.
- Ужин:
- Рыба / морепродукты / чечевица + киноа + брокколи и салатная зелень любая (мангольд, сныть, листья одуванчика, руккола, кейл) + тыквенные семечки + оливки;
- Золотое молоко: смесь куркумы, кокосового масла, молока и согревающих специй.
Быстро, вкусно, полезно для здоровья: врач дала список идеальных завтраков
Морепродукты для ужина (фото: pexels.com)
Вывод, что нужно делать для продления молодости наших гормонов:
- Максимально разнообразьте рацион здоровыми продуктами.
- Не забывайте контролировать норму потребления жиров и белков.
- Исключите токсичные уходовые средства, бытовую химию замените на экосредства,
- Перестаньте общаться с токсичными людьми и снизьте шумовые шлаки (новости, громкая немелодичная музыка и т. п.).
Раньше нутрициолог назвала 8 способов стать моложе и красивее.