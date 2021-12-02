От грибков и паразитов: нутрициолог перечислила доступные антикандидные продукты
Кандида - гриб из рода дрожжей, представляющий собой условно-патогенный микроорганизм. Если простыми словами, то при должной работе иммунной системы, правильном питании и отсутствии воздействия сильных раздражителей, ни данный "резидент" (кандида), ни мы друг-другу неприятностей не приносим.
Существует более 150 штаммов этого микроорганизма (и только 15 из них являются патогенными), рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.
Также, добавила Анна, раз есть они (являются частью нашеей микробиоты), значит - нужны. В частности, эти грибы играют очень важную роль в процессе пищеварения: они способствуют правильному усвоению некоторых питательных веществ.
Имбирь (фото: pexels.com)
При спокойствии и выполнении вышеизложенных условий, этот "резидент" выполняет свою работу во благо "государства" в котором обитает, НО, если эти условия нарушаются, еще и систематически, то на таких "благоприятных условиях" грибок начинает размножаться и провоцирует развитие различных крайне неприятных нарушений.
Список продуктов, которые имеют противогрибковый эффект, по совместительству - также и противопаразитарный. Эти продукты способны нормализовать кишечную микрофлору.
Чеснок (фото: pexels.com)
Антикандидные продукты
- Кокосовое масло
- Уксус яблочный или кокосовый
- Лук и чеснок
- Оливковое масло
- Имбирь
- Ромашка
- Эфирное масло лаванды
- Корица
- Кайенский перец
- Петрушка
- Водоросли и морская капуста
- Авокадо
- Алоэ вера
- Куркума
Включение только этих продуктов будет хорошей профилактикой, но не избавит от проблемы, нужно выполнить все условия, которые были нарушены: это и снизить потребление углеводов, исключить дрожжевые продукты, увеличить клетчатку, нормализовать PH и т.п., обратитесь к специалисту по питанию и к врачу.
Раньше нутрициолог назвала всего один продукт, который чистит кишечник и помогает похудеть.