Холоеная кожа и быстрый обмен веществ: нутрициолог назвала суперполезный осенний продукт
Осень – щедрая пора на полезные и вкусные дары, котрые обязательно нужно включитьв свій рацион. Один из них – ягоды облепихи.
Облепиха – это про красивую кожу, антиоксидантную защиту и много других полезностей - утверждает нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram.
Мякоть и косточки - разная польза. В мякоти содержаться витамины, микроэлементы и кислоты. Лимонная кислота улучшает энергообмен запускает энергию на уровне клетки. Яблочная кислота обладает антибактериальным эффектом.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Масло из семян облепихи богато жирными кислотами, включая:
1.Альфалиноленолевую кислоту (АLA). Она известна в широких кругах как материнская Омега 3, содержится в семенах. Необходима для поддержки:
- клеточных мембран
- для нейронов
- активация работы желчного пузыря
- снижение воспаления
- для сосудов
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2.Линоленовая кислота (LA) - "полезная" Омега 6 содержится в семенах. Это увлажнение изнутри! Хотите увлажненную кожу, принимайте во внутрь, т.к. ускоряет производство липидов, укрепляя при это эпитермальный барьер.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
3.Масло из ягод, содержащего более 32 % пальмитолеиновой кислоты (омега-7), и масла из семян с высоким содержанием омега-3, 6, 9, витамина А, Е и СОД (супероксиддисмутаза). Важный фермент в организме, защищающего клетки и ткани от повреждения свободными радикалами.
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4.Растительные стерины - способствуют правильному жировому обмену в организме, улучшают циркуляцию крови, восстанавливают желудочно-кишечную микрофлору, способствуют пищеварению. Поддержка нервной системы и мозга.
Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко назвала неоспоримые преимущества употребления в пищу тыквы.