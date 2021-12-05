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Для хорошего сна и поддержки желудка: нутрициолог рассказала, что взять с собой в самолет

Новина українською →
Воскресенье 05 декабря 2021 17:01
Для хорошего сна и поддержки желудка: нутрициолог рассказала, что взять с собой в самолет Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Новогодние праздники и долгожданный отпуск не за горами? Всем известно, что перелет - это стресс для организма, а на отдыхе из-за смены климата или питания могут произойти совершенно непредсказуемые вещи в организме.

Поэтому наш организм нуждается в помощи. В самолете лучше прогуляться несколько раз, чтобы избежать застои лимфы, снять обувь во время полета, надеть компрессионное белье на ноги в виде чулок или носочков, держать ноги немножко выше пола, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Для хорошего сна и поддержки желудка: нутрициолог рассказала, что взять с собой в самолет

Чтобы полет прошел в удовольствие (фото: pexels.com)

Позаботьтесь о своем сне и удобстве, не надевайте одежду с тугими резинками, то же касается нижнего белья, возьмите в полет подушечки.

Также есть свои правила приема пищи перед самолетом.

  • За несколько дней убираем все соленое из рациона, в том числе, сыр. Перед самолетом исключаем фрукты и сладкое.
  • Выбирайте белково-жировые перекусы.
  • Не пейте алкоголь и кофе перед и во время полета!
  • Выбирайте чистую воду, в это время организм в ней очень нуждается!

Что нужно взять с собой в полет?

1. Поддержите свой кишечник метобиотиками или взять с собой любые пробиотики. Принимать вместе с приемами пищи - 2 раза в день.

2. Возьмите с собой Nac - для поддержания антиоксидантой системы, помним, что его хорошо пить перед тем, если вы собрались на вечеринку.
Принимать 2 раза в день - утром и вечером перед приемом пищи.

3. Витамин С - в любом случае смена климата. Или можно взять с собой в случае недомогания. По 500 мг - 2 раза в день утром и вечером.

4. Также хорошо помогает цинк, если переохладился. При первых признаках простуды принимаем до 30 мг в день.

5. Возьмите с собой энеросорбенты, например, энтеросгель.

6. У кого есть проблемы с засыпаниями - хорошо взять беруши и темную маску.

7. А также мелотанин при смене часовых поясов для крепкого сна.

Приятного отдыха!

Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты помогут от грибков и паразитов.

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