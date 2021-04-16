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Худеем с удовольствием: как сделать еду вкуснее

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 12:33
Худеем с удовольствием: как сделать еду вкуснее Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Довольно часто срывы на диете происходят потому, что нам просто невкусно. В нашем рационе сокращается количество соли, сахара, жира и еда кажется пресной и не такой привлекательной, как раньше. Врач-диетолог Альбина Комиссарова подготовила список того, что сделает ваши привычные блюда вкуснее, но при этом сохраняя их здоровый вариант.

О том, как сделать любую еду более вкусной, она рассказала на своей странице в Instagram.

Ароматное масло.

Добавив пару капель кунжутного масла к овощам, рису или птице, вы увидите, как они заиграют новыми красками. Также можно дома сделать масло с травами и чесноком.

Рисовый/яблочный уксус или лимонный сок.

Особенно вкусно со свежими овощами. Придаст свежесть блюду!

Соевый соус.

Помимо соли, этот продукт ферментированный, а значит, содержит натуральный глутамат натрия, поэтому ложка соевого соуса также добавит вкус привычным блюдам.

Мирин.

Сладкий соус из рисового вина. Здесь он больше для сочетания (соевый соус+мирин) - румяные и вкусные овощи.

Худеем с удовольствием: как сделать еду вкуснееХудеем с удовольствием: как сделать еду вкуснее

Иллюстративное фото (фото: instagram.com/doctor_komissarova)

Ранее диетолог поделилась интересными советами, как перестать есть на ночь.

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