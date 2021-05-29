Худеем вкусно и витаминно: схема клубничного разгрузочного дня от диетолога

Клубничный разгрузочный день – отличный способ получить витаминную бомбу и расстаться с лишними кило. Диетолог Лора Филиппова рассказала, как правильно организовать меню и предупредила о тонкостях.

Эксперт на странице в Instagram сразу предупредила, что это более голодный вариант, чем привычный на гречке, но зато с большим количеством ягод. Калорийность такого дня - всего около 850-900 ккал.

Что нам нужно:

свежая клубника 1,2 кг

белый йогурт без добавок или кефир (жирность 2,5-3,2%. Обезжиренный не берем!). Идеально - домашний йогурт.

Схема питания:

8:00 - 300 гр клубники + 150 мл кефира/йогурта

11:00 - 300 гр клубники + 150 мл кефира/йогурта

14:00 - 300 гр клубники + 150 мл кефира/йогурта

17:00 - 300 гр клубники + 150 мл кефира/йогурта

20:00 - стакан кефира/йогурта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если очень ощущаете голод, добавьте вечером 100 гр творога (5% жирности) или 1 ст. л. клетчатки (например, тыквенной или льняной) к вечернему кефиру.



Пить много чистой воды! Большую часть воды выпить до 18:00. На ночь не заливаем себя водой! И помним, что клубника обладает мочегонным действием.



В этот день нужно быть физически активным - обеспечивать адекватное движение лимфы за счет мышечных сокращений. Но тяжелую силовую тренировку лучше отменить. Можно пойти на стретчинг или йогу.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важно! Это не диета, а разгрузочный день! Только один! После него возвращаемся к своему обычному правильному и сбалансированному рациону питания.



Не практикуем, если вы склонны к аллергии или если у вас есть заболевания ЖКТ - язва, гастрит (особенно в острой форме).