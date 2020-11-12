Интим и удовольствие от него: нутрициолог рассказала, как связаны пищеварение и либидо

Нутрициолог рассказала, чем питаться для энергии и высокого либидо

Надя Андреева - специалист по питанию с 10-летним стажем и дважды мама. Не так давно она рассказала, чем кормить детей и как питаться родителям в холодное время года. А сейчас нутрициолог решила сконцентрировать внимание фолловеров на вопросе более интимного характера - либидо. Оказывается, желание близости неразрывно связано с состоянием пищеварения человека.

"Либидо и пищеварение. Тема либидо достаточно сложная и, разумеется, здесь участвуют как физиологические, так и психологические факторы. Однако исследования показывают, что состояние нашего пищеварения - это тоже один из важных факторов того, насколько часто у нас появляется желание интимной близости и насколько мы получаем удовольствие от нее.

Надя Андреева уверена, что изжога - не секси (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Ни для кого не секрет, что вздутие, отрыжка, газы или изжога уж точно не слишком секси.

Помимо негативных симптомов пищеварения, важно помнить о том, что наш кишечник состоит из миллионов нейронов, которые постоянно посылают импульсы в наш мозг. Они, в том числе, отвечают за наше желание интимной близости. Наш кишечник можно назвать брюшным мозгом, и он обладает своей нервной системой.

Помимо этого в кишечнике производится огромное количество нейротрансмиттеров, и эти нейротрансмиттеры передают сообщения нашей центральной системе и мозгу через вагусный (блуждающий) нерв. Сообщения, которые они передают нашему мозгу, во многом зависят от здоровья нашего микробиома и бактерии, которые живут у нас в кишечнике, влияют на наше эмоциональное состояние, на работу оси кишечник-мозг и также на производство важных нейротрансмиттеров.

Один из таких нейротрансмиттеров - это серотонин, 90% которого производится именно в кишечнике, а не в мозге, как думали раньше. Роль серотонина заключается не только в том, чтобы поднять наше настроение, он также отвечает за то, насколько много кровотока мы получаем в определенные участки тела, в том числе гениталии. Серотонин и его количество определяет и то, насколько глубоко мы можем испытывать и проживать оргазм.

Именно за счет бактерий здорового кишечника, влияющих на производство серотонина, мы можем сказать, что пищеварение будет достаточно сильно влиять и на то, насколько часто мы хотим интимной близости и насколько сильно мы получаем удовольствие от нее.

На здоровье микробиома влияет чрезмерное использование антибиотиков, неправильное питание, недостаточк пищевых волокон, которые питают бактерии, переизбыток сладостей, пестицидов, недостаточк питательных веществ, стресс.

В теле все связано - и дисбаланс одной системы влияет на остальную работу тела.

Если вы чувствуете нехватку энергии и желание интима появляется редко, вполне возможно, именно пищеварение - тот момент, на который стоит обратить внимание. Потому что от него зависит наше эмоциональное состояние и гормональное здоровье", - рассказала специалистка.

Напомним, что ранее нутрициолог рассказала, как вести себя в первые месяцы после родов.