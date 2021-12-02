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Только лишь БАДами не отделаться: нутрициолог рассказала подробно, как наладить желчеотток

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Четверг 02 декабря 2021 10:07
Только лишь БАДами не отделаться: нутрициолог рассказала подробно, как наладить желчеотток Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Как связаны тревога, "нервы и психи" с нарушением желчеоттока? Чтобы вывести желчь из пузыря в кишечник, должна быть налажена работа как самого желчного, так и всех клапанов. Что этому мешает? Стресс!

Дискинезия и дисрегуляция часто обусловлены нарушением вегетативной нервной системы и провоцируются психо-эмоциональным стрессом и неврозами, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Только лишь БАДами не отделаться: нутрициолог рассказала подробно, как наладить желчеоттокХватит нервничать (фото: pexels.com)

Бывает такой сильный стресс, что только БАДами, гимнастикой и адаптогенами не отделаться. Приходится обращаться к врачу за антидепрессантами, так как негативные нейронные связи предпочтительнее и выходят на первый план, чтобы защитить человека. Чем старше человек, тем больше у него тревожных сценариев.

  • Различают недостаточную (гипокинез) и чрезмерную (гиперкинез) работу желчного пузыря.
  • Гипокинез чаще встречается у людей с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) - отсюда выплывает гипотериоз, дисплазия соединительной ткани, врожденной недостаточностью гормонов коры надпочечников.

Симптомы:

  1. боли в правом подреберье, иногда отдает в плечо или лопатку;
  2. боли тупые и ноющие, часто связаны с диетическими нарушениями сопровождается вздутием живота, горечью во рту, жжением языка и склонность к запорам;
  3. сопровождаемся плохим настроением, нарушением аппетита (в обе стороны), усталость, расстройство сна.

В таком состоянии еда плохо переваривается: после еды лучше походить, чтобы переключиться из напряжения, тоже касается людей с паническими атаками. У таких людей часто непереносимость абсолютно на все препараты.

Что делать? Уже сейчас начните:

  • ранний отход ко сну и восстановление циркадных ритмов;
  • ранний подъем;
  • контрастный душ;
  • гимнастика, особенно для желчного;
  • дыхательные практики;
  • обязательно теплая еда;
  • акупунктурные коврики;
  • поход к остеопату;
  • перед едой - несколько глотков горячей воды.
  • проконсультируйтесь с врачом.

Раньше нутрициолог назвала лучшие продукты дя щитовидной железы.

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