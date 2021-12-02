Только лишь БАДами не отделаться: нутрициолог рассказала подробно, как наладить желчеотток

Как связаны тревога, "нервы и психи" с нарушением желчеоттока? Чтобы вывести желчь из пузыря в кишечник, должна быть налажена работа как самого желчного, так и всех клапанов. Что этому мешает? Стресс!

Дискинезия и дисрегуляция часто обусловлены нарушением вегетативной нервной системы и провоцируются психо-эмоциональным стрессом и неврозами, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Хватит нервничать (фото: pexels.com)

Бывает такой сильный стресс, что только БАДами, гимнастикой и адаптогенами не отделаться. Приходится обращаться к врачу за антидепрессантами, так как негативные нейронные связи предпочтительнее и выходят на первый план, чтобы защитить человека. Чем старше человек, тем больше у него тревожных сценариев.

Различают недостаточную (гипокинез) и чрезмерную (гиперкинез) работу желчного пузыря.

Гипокинез чаще встречается у людей с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) - отсюда выплывает гипотериоз, дисплазия соединительной ткани, врожденной недостаточностью гормонов коры надпочечников.

Симптомы:

боли в правом подреберье, иногда отдает в плечо или лопатку; боли тупые и ноющие, часто связаны с диетическими нарушениями сопровождается вздутием живота, горечью во рту, жжением языка и склонность к запорам; сопровождаемся плохим настроением, нарушением аппетита (в обе стороны), усталость, расстройство сна.

В таком состоянии еда плохо переваривается: после еды лучше походить, чтобы переключиться из напряжения, тоже касается людей с паническими атаками. У таких людей часто непереносимость абсолютно на все препараты.

Что делать? Уже сейчас начните: