Качественная желчь: нутрициолог рассказала, как поддержать печень и желчный пузырь

Нутрициолог Надя Андреева рассказала, что заботиться о том, чтобы печень производила качественную желчь в достаточном количестве, необходимо всем.

"Желчь влияет на огромное количество аспектов в нашем организме, в том числе, на усвоение жирорастворимых витаминов, производство половых гормонов, на красоту волос, кожи и ногтей", - рассказала Надя.

Андреева рассказала, что о качестве желчи может говорить анализ на билирубин. Если он постоянно высокий, выше 12 единиц, то стоит задуматься о причинах. Либо вырабатывается некачественная желчь, либо она плохо выводится, либо есть генетические отклонения.

Также можно сдеать тест на синдром Жильбера. При генетических отклонениях, как Жильбер, печень и желчный необходимо поддерживать в течение всей жизни, чтобы компенсировать состояние.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Как поддержать печень и желчный временно

"Достаточно провести курс 2-3 месяца - и потом оставить здоровые привычки питание на постоянной основе. Примерный план поддержки такой:

Прежде всего, это питание. Для поддержки печени необходима диета, богатая клетчаткой, большим количеством овощей, с достаточным количеством жиров, особенно, на завтрак. Отдавайте предпочтение насыщенным жирам. Хорошо подойдут сливочное масло, желтки.

Для поддержки печени необходима диета, богатая клетчаткой, большим количеством овощей, с достаточным количеством жиров, особенно, на завтрак. Отдавайте предпочтение насыщенным жирам. Хорошо подойдут сливочное масло, желтки. Добавки:

1. Фосфатидилхолин (холин) или лецитин из еды получить очень сложно. В основном, они содержатся в желтках, подсолнечных семенах и сойе. Но в подсолнечных семенах и сое содержание совсем небольшое. Чтобы получить необходимую дозу холина – необходимо съедать примерно 4 желтка в день. То есть, вероятность набрать необходимое количество небольшая, поэтому, возможно, стоит принимать добавки холина или лецитина, если не постоянно, то регулярными курсами. Особенно, если вы по анализам видите, что билирубин повышен.

2. Таурин, который помогает разжижать желчи. Это аминокислота, которая также будет дополнительно давать энергию. Дозировка примерно 1 грамм в день.