Капля красоты: нутрициолог назвала неожиданный витамин для сияющей кожи и густых волос

Биотин – витамин В7 – это капля красоты для всего женского (и мужского тоже) организма. Благодаря полезным свойствам, он просто на глазах восстанавливает волосы и кожу. При условии, конечно же, что других тяжелых дефицитов в организма нет.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог. Она подчеркнула, какие могут быть показания к употреблению, а еще – какая должна быть дозировка.

Кожа, ногти и волосы скажут спасибо (фото: pexels.com) Полезные свойства биотина Поддерживает обмен веществ и помогает организму использовать аминокислоты из белков. Активирует жирные кислоты из жиросодержащих продуктов, таких, как масло.

Помогает сбалансировать сахар в крови. Это просто находка при инсулинорезистентности и диабете! Биотин обязательно должен стоять в шкафу!

Поддерживает здоровье волос, кожи и ногтей – это то, что нам нужно! Биотин включают в маски для лица и волос, но изнутри он действует эффективнее.

Помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Поддерживает здоровое функционирование щитовидной железы и надпочечников.

Помогает восстанавливать ткани и мышцы. Многие спортсмены принимают биотин. Секрет красоты разгадан (фото: pexels.com) Симптомы дефицита биотина Сухая, раздраженная кожа, акне. Ломкие волосы, выпадение волос. Хроническая усталость. Проблемы с пищеварением и кишечником. Боли в мышцах, судороги. Покалывание в конечностях. В риске дефицита биотина – те, кто Принимает противозачаточные.

Курит

Принимает курсами антибиотики.

Потребляет большое количество сырых белков.

Имеете проблемы с ЖКТ.

Либо находится во множественных дефицитах (анемия и т.д.). Профилактическая дозировка: 2000–5000 мкг в день, зависит от вашего дефицита. Проконсультируйтесь со своим врачом.