Кислое для разгона пищеварения и ягоды вместо фруктов: топ-10 советов по питанию на каждый день
Каждые 25-30 дней меняется продуктовая корзина относительно сезонности и поэтому так важно учитывать особенности времени года в формировании меню. Руководствоваться в составлении рациона следует универсальными правилами, которые помогут сохранить здоровье и стройность.
Нутрициолог Юлия Макаренкова на странице в Instagram перечислила топ-10 рекомендаций о еде, которые пригодятся всем.
1.Не ошибетесь, если 50% вашей тарелки будут составлять овощи.
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2.Ягоды преимущественней фруктов, особенно если речь идет о количестве.
3.Разнообразие в питание - ключ к здоровому пищеварению и даже молодости, через поддержку микробиоты.
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4.Нет одной волшебной таблетки, модификация образа жизни в основе.
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5.Пробиотическая еда преимущественней пробиотиков в капсуле.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
6.Переедание снижает не только скорость пищеварения, но и качество.
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7.Разные вкусы в каждом приеме пищи.
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8.Чем проще, тем лучше. Меньше зажаренных корочек, многосоставляющей компонентной еды в одном продукте, смотрите состав готового продукта (этикетку).
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9.Кислое стимулирует пищеварение.
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10.Лактоза - не самый большой враг в молочных продуктах. Если ваш кишечник "не в порядке", есть дисбиозы, синдром избыточного бактериального роста, различные заболевания кишечника, скорее всего, вы будете плохо переносить лактозу. Вторичная непереносимость лактозы связана в большей степени с состоянием кишечника.
Напомним, что ранее диетолог Тиана Филкова научила по лицу определять проблемы в организме.