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Кислое для разгона пищеварения и ягоды вместо фруктов: топ-10 советов по питанию на каждый день

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Воскресенье 20 июня 2021 11:08
Кислое для разгона пищеварения и ягоды вместо фруктов: топ-10 советов по питанию на каждый день Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Каждые 25-30 дней меняется продуктовая корзина относительно сезонности и поэтому так важно учитывать особенности времени года в формировании меню. Руководствоваться в составлении рациона следует универсальными правилами, которые помогут сохранить здоровье и стройность.

Нутрициолог Юлия Макаренкова на странице в Instagram перечислила топ-10 рекомендаций о еде, которые пригодятся всем.

1.Не ошибетесь, если 50% вашей тарелки будут составлять овощи.

2.Ягоды преимущественней фруктов, особенно если речь идет о количестве.

3.Разнообразие в питание - ключ к здоровому пищеварению и даже молодости, через поддержку микробиоты.

4.Нет одной волшебной таблетки, модификация образа жизни в основе.

5.Пробиотическая еда преимущественней пробиотиков в капсуле.

Кислое для разгона пищеварения и ягоды вместо фруктов: топ-10 советов по питанию на каждый день
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6.Переедание снижает не только скорость пищеварения, но и качество.

7.Разные вкусы в каждом приеме пищи.

8.Чем проще, тем лучше. Меньше зажаренных корочек, многосоставляющей компонентной еды в одном продукте, смотрите состав готового продукта (этикетку).

9.Кислое стимулирует пищеварение.

10.Лактоза - не самый большой враг в молочных продуктах. Если ваш кишечник "не в порядке", есть дисбиозы, синдром избыточного бактериального роста, различные заболевания кишечника, скорее всего, вы будете плохо переносить лактозу. Вторичная непереносимость лактозы связана в большей степени с состоянием кишечника.

Напомним, что ранее диетолог Тиана Филкова научила по лицу определять проблемы в организме.

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здоровое питание диетолог
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