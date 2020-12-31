ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Клопотенко предложил вариант оригинальной закуски: от нее жизнь становится лучше!

Новина українською → Четверг 31 декабря 2020 09:29
Клопотенко предложил вариант оригинальной закуски: от нее жизнь становится лучше! Евгений Клопотенко презентовал новую закуску (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Новогодняя ночь уже совсем близко и если вы до сих пор не знаете, что приготовить - победитель "МастерШеф" Евгений Клопотенко предлагает рецепт оригинальной закуски. Это беконо-клюквенное варенье на багете с сыром и петрушкой. Попробуйте приготовить и вам понравится.

"Я когда впервые приготовил и съел это, упал на колени и долго плакал. Очень крутой вкус. Это пародоксальное варенье из бекона тупо цепляет за живое. Ты сначала думаешь, как это вообще возможно. А потом пробуешь и проникаешься до глубины души философией этого сочетания. Мягкий хлебец, ягодно-карамельный вкус с пряными и упругими элементами. В конце все чувства обостряются за счет сыра. Вау", - написал кулинар на своей страничке в Instagram.

Пошаговый рецепт приготовления

Нарежьте батон и поставьте в духовку, чтобы он немного подсушился. Бэкон пожарьте с клюквой, сахаром и небольшим количеством воды, пока вся масса не загустеет (смотрите на видео, как должен выглядеть). Затем это карамелизированное чудо нужно порубить ножом, чтобы оно приобрело более однородную структуру. На хлебные кружки выкладываете кусочки твердого сыра. Сыр лучше брать выдержанный, тогда вкус блюда станет еще ярче.

Сверху на хлеб с сыром выкладываете то же варенье и листья петрушки. Вот и все.

"Закуска, от которой жизнь становится лучшим, готова", - резюмировал Клопотенко.

Как мы ранее писали, известный украинский повар и победитель проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко предлагает приготовить к новогоднему столу здоровую версию традиционного салата "Мимоза".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда Евгений Клопотенко
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Новый год на карантине: что и как работает
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новый год на карантине: что и как работает